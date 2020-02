Encore du vent fort en Corse : Tempêtes qui s’enchainent, est-ce normal ?

« Une tempête, en terme météo, c’est un vent qui souffle à plus de 100 km/h » explique Patrick Rebillout, chef du centre météorologique d’Ajaccio. « Les gens confondent souvent tempêtes avec les phénomènes qui viennent avec, pluies et inondations. On les classe ensuite avec un indice de sévérité qui tient compte en gros de la force du vent et de l’étendue du territoire touchée par la tempête ».





- Mais ces tempêtes semblent plus fréquentes ?

- Après une pause dans les années 2000, on revient depuis 2015 à des années plus venteuses. On notera quand même que parmi les 216 tempêtes subies par la Corse depuis 1980 et si on les classe par sévérité, on en trouve parmi les dix premières : 4 en 2018, 1 en 2017. Pour 2019, nous n’avons pas encore fini les estimations.

L’augmentation de ces dernières années serait liée à la variabilité interne au climat. Comme le montre notre graphique, on a eu beaucoup de vent dans les années 90 avec 3 tempêtes majeures dans les dix évoquées pour l’année 1990, les fameuses tempêtes de 1999 et on en a observées beaucoup classées dans les 20 plus sévères. On a peut-être oublié que le vent souffle fort en Corse mais il suffit d aller se promener au cap Corse pour constater que ça ne date pas d’hier »



130 à 160 km/h attendu dans le Cap Corse

Et ce jeudi ne fera pas exception à la règle puisque les services de Météo France annonce dès la fin de matinée, un Libecciu à caractère tempétueux, dans le Cap Corse avec des rafales atteignant 130 à 160 km/h, 120 km/h en Balagne.

Temporairement ce vent fort concernera également les plaines orientales et le littoral du sud de Solenzara. Sur la région bastiaise, les rafales devraient atteindre 100 à 110 km/h. idem du coté de Porto-Vecchio. 70 à 80 sur Ajaccio. Sur le relief, les rafales seront de l'ordre de 110 à 130 km/h. Un vent qui ne devrait tomber qu’en fin de journée de jeudi.

La Corse sera placée ces deux jours en vigilance jaune sécurité (voir bulletin ci-joint). En cause, des conditions sommes toutes classiques : un anticyclone (1030 hpa) au large de l’Espagne, une dépression (995 hpa) dans le golfe de Gênes.