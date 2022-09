En visite au palais de justice d'Ajaccio, Éric Dupont-Moretti reste discret sur les dossiers corses

C'était une petite surprise. Si le garde des Sceaux était attendu sur l'île de beauté, c'était plutôt du côté de Bastia. Il s'y rendra bien ce vendredi 23 septembre pour participer à l'audience d'installation de la nouvelle Première présidente de la Cour d'appel de Bastia, Hélène Davo.

Mais le ministre de la Justice a profité de son voyage en Corse pour aller faire un tour dans le Sud et y rencontrer le personnel du Palais de justice d'Ajaccio. Arrivé sur les coups de 15 heures, Éric Dupont-Moretti a eu le droit à une visite guidée au cours de laquelle il a pu échanger avec des magistrats, des greffiers et du personnel administratif. Une occasion pour lui d'observer les dégâts restants causés par un incendie lors d'une manifestation en hommage à Yvan Colonna et de rappeler le coût des travaux de restauration estimé à 612.000 €.



Au fil de ses discussions dans les différentes salles du Palais de justice, le garde des Sceaux a salué le travail effectué à Ajaccio concernant la diminution des stocks, c'est-à-dire des affaires non traitées. "Ici, on a observé une baisse de 21% dans les affaires familiales, 17% dans les affaires pénales, 30% dans les affaires sociales et 15% dans le contentieux de la protection des plus fragiles, se réjouit-il. C'est grâce à cette diminution que la justice peut être rendue plus rapidement."



Le ministre en a également profité pour présenter fièrement son nouveau budget. "Depuis que je suis en poste, nous avons eu 8% de hausse du budget par an sur les trois dernières années, argue-t-il. Au total, depuis que M. Macron a été élu en 2017, le budget de la justice a augmenté de 44%."

1000€ de revalorisation pour les magistrats