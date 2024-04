En route avec la MSA de Corse pour la prévention des cancers

Durant trois jours, du 25 au 27 mars dernier, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Corse a déployé une action de prévention des cancers du sein, colorectal et utérus, en partenariat avec la Ligue contre le cancer de Corse du Sud, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) de Balagne, et France Service Péri. Ensemble, ces acteurs de la santé ont pris la route à bord du camping-car MSA, allant à la rencontre des populations éloignées des services de santé. Sous l'impulsion du médecin chef de la MSA, le Dr Bertrand-Finance, accompagné d'un confrère gynécologue, cette initiative visait à sensibiliser sur l'importance du dépistage précoce de ces trois cancers majeurs ainsi que de la vaccination contre le HPV. À bord du camping-car, les experts ont pu répondre aux interrogations des usagers et lever les freins qui pourraient entraver l'accès aux dépistages et aux soins.



Quels sont les critères de dépistage et quand faut-il agir ? Comment se procurer un kit d'auto-dépistage du cancer colorectal ? Qui devrait être vacciné contre le HPV ? Ces questions cruciales ont été abordées afin de démystifier ces sujets parfois méconnus du grand public, et ainsi encourager une démarche proactive en matière de santé.

Cependant, malgré ces efforts, la Corse reste en retard en matière de dépistage, avec des taux alarmants. Seulement 58,2% de la population est dépistée pour le cancer du sein, 45,7% pour le cancer de l'utérus, et un maigre 17,1% pour le cancer colorectal, contre 33,3% au niveau national. "Ces chiffres soulignent l'urgence d'actions de sensibilisation et de prévention." indique la MSA de Corse qui "en ciblant spécifiquement les zones rurales s'engage à lutter contre le non-recours aux droits et aux soins, et à favoriser une culture de prévention au sein de la population insulaire."