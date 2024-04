En piste pour les JO 2024 pour 2500 élèves de Haute-Corse

Ce mardi 2 avril, la place Saint Nicolas de Bastia s'est animée aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avec le lancement des Semaines Olympiques et Paralympiques (SOP). Organisée par l’Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré (USEP 2B) en collaboration avec l’Inspection Académique, cette initiative vise à célébrer l’esprit sportif et à encourager la pratique des activités physiques auprès des jeunes de la région.



Don Pierre Beveraggi, délégué départemental de l'USEP 2B, exprime l'ampleur de l'événement : "Nous sommes durant 3 jours sur la place St Nicolas avant de rendre visite à d’autres communes." Pendant ces trois jours à Bastia, "près de 400 élèves de CM2 ou de niveaux CM1/CM2, ainsi que des élèves de 6ème des collèges de Bastia, ont eu l'opportunité de participer à diverses activités sportives. Au total, ce sont plus de 2500 enfants qui seront touchés par cette manifestation sur une période de trois semaines."



Les SOP se déroulent sous la forme d’ateliers sportifs diversifiés, permettant aux enfants de découvrir et de s'initier à différentes disciplines. Chaque atelier est animé par des représentants des fédérations nationales, des ligues régionales ou des associations sportives locales. Au programme des activités proposées, les participants peuvent s'essayer à la pelote basque, au football, à la balle ovale, au tennis, au badminton, au vélo, au taekwondo, au volley-ball, au handball, à la danse, au karaté, à la course d'orientation numérique JOP, à la voile, et bien d'autres encore.



Pour les prochains rendez-vous en Haute-Corse, les activités se poursuivront sur différents sites jusqu'au 19 avril, offrant ainsi l'opportunité à un plus grand nombre d'enfants de vivre cette expérience enrichissante. Les lieux prévus incluent la place St Nicolas à Bastia, Borgo, Corte, Calvi, Bastia Erbajolo, L’Île-Rousse, Luciana, Moltifao, Oletta, et l'hippodrome de Biguglia.