En octobre, Bastia accueillera le premier concours international de pizza

Il y a quelques mois, Paul Pierinelli et Stéphane Pileri se sont lancé un défi : organiser à Bastia le premier concours international de la Pizza. Quelques mois plus tard, grâce au savoir-faire du premier en matière d’événementiel et aux connaissances du second dans le milieu de la Pizza, c’est chose faite !Les 14,15 et 16 octobre, à l’occasion du Salon du chocolat sur la place Saint-Nicolas qui accueille chaque année plus de 45 000 visiteurs, se tiendra la première grande compétition autour de ce met tant apprécié dans le monde entier. Durant ces trois jours se déroulera donc le concours de Pizze réparti en 3 catégories différentes. La première, la Pizza classique, permettra à son vainqueur d’accéder directement au Championnat de France de Pizza, mais aussi d’avoir son inscription et son billet pris en charge pour le Championnat du monde qui se déroulera à Parme. La seconde catégorie « Teglia » est celle réservée à la Pizza en plaque et élira la meilleure. La troisième catégorie, et pas des moindres, est celle de la réalisation d’une… Pizza dessert ! En collaboration avec le président de l’association des pizzaiolos de France, Julien Panet, les deux fondateurs du concours ont créé le premier le premier Championnat de France de cette catégorie. « Comme le concours s’inscrit dans le salon du chocolat, il a paru évident de faire une pizza sucrée », explique Stéphane Pileri, président du concours. Enfin, les pizzaïoli insulaires pourront participer au championnat de Corse de Pizza Margherita. Une quarantaine de professionnels venus de toute l’île se sont d’ailleurs déjà inscrits à ce concours.Et les inscriptions pleuvent du monde entier pour la première catégorie Pizza classique. « De l’Italie, du Maroc, de l’Allemagne, de l’Espagne et même des États-Unis, nous avons beaucoup de demandes », se réjouit Paul Pierinelli, organisateur depuis 10 ans du salon du chocolat. Les deux hommes n’imaginaient pas rencontrer un tel engouement autour de l’évènement. « C’est le début d’une grande histoire entre la Corse et la pizza, ce concours permettra aux professionnels de l’île de rencontrer d’autres pizzaioli, de s’imprégner de leur savoir-faire, de s’entraider », explique Stéphane Pileri qui avait lui-même pu échanger avec d’autres spécialistes de la pizza lors de sa participation en avril dernier au Championnat du monde. Pour mettre à l’honneur la Pizza, Paul Pierinelli, a décidé de voir les choses en grand : « On a créé en plus de l’espace habituel, un village italien où la gastronomie vert blanc et rouge sera bien représentée. » Là, les visiteurs voyageront à travers les saveurs de l’Italie et pourront se procurer pesto, truffe, pâtes, jambon, parmesan, vinaigre de Modena… le tout au rythme des musiciens venus tout droit de l’autre côté de la Méditerranée. « Cela sera un grand moment de partage », assure l’organisateur. Pour une première édition, les deux fondateurs voient grand, mais espèrent que « cet évènement devienne une référence en Corse. »Les inscriptions aux différentes catégories du concours sont toujours ouvertes. Pour tout renseignement, contactez Paul Pierinelli au 06 12 21 38 09 ou par mail à l’adresse suivante paul.pierinelli@wanadoo.fr