En marge de Montpellier HR - RC Toulon : on peut faire autre chose à Furiani

Il y a eu France-Italie dans le VI Nations féminin. Il y a eu ensuite France-Irlande en U 20 développement. Deux rendez-vous que le comité corse de rugby, devenu depuis Ligue, sous l'impulsion de Jean-Simon Savelli n'a pas raté.



Ce match entre deux grosses cylindrées du Top 14, intervenant une semaine avant le début officiel des hostilités, est un prolongement du (bon) travail accompli jusque-là par les dirigeants de notre rugby.

Et ce n'est pas fini.

Promesse en a été faite par le président de la ligue lui-même.



C'est dire si l'outil Furiani est un précieux atout dans le jeu du rugby corse.

Un rugby longtemps ignoré et qui a, aujourd'hui, l'oreille de la Fédération Française qui, on l'a annoncé ce vendredi, examinera dans les mois à venir les candidatures des clubs de Porto-Vecchio et Lumio qui entendent devenir camps de base pour les équipes qui disputeront la coupe du Monde 2023 en France.



Un rugby corse présent aussi dans les rangs deux équipes avec Vincent Giudicelli à Montpellier et Simon Moretti au RC Toulon.

Ce qui pourrait donner de belles idées aux jeunes insulaires qui rêvant, à leur tour d'évoluer, un jour, au plus haut niveau dans ce stade qui fait rêver tout sportif corse.

Et qui, l'on en a eu une nouvelle preuve ce vendredi soir, peut servir de cadre aussi à d'autres exploits que, ceux brillants, depuis toujours du Sporting.



Et du Sporting il en a été question quand Dimitri Yachvilli, l'ancien international biarrot, Paul Marchioni et Charles Orlanducci "bleus parmi les bleus" ambassadeurs de la ligue contre le cancer ont donné le coup d'envoi symbolique de Montpellier HR-RC Toulon.

Après quoi les hostilités pouvaient commencer sous le regard intéressé de près de... 7 000 (mais oui !) spectateurs !