En immersion dans les réserves du musée de la ville de Bastia

Les quelques centaines d’oeuvres et objets exposés au Palais des Gouverneurs ne constituent que la face émergée de l’iceberg. En effet, les sous-sols du musée de Bastia regorgent de 7842 articles référencés à l’inventaire, et destinés, ou non, à être dévoilés un jour aux visiteurs. « On a tendance à dire que 95 % du contenu d’un musée se trouve dans ses réserves », explique Alexandra Moretti, responsable de la gestion des collections et de la régie d’exposition. Alors, forcément, le stockage et l’entretien de ces trésors cachés occupe une place majeure dans l’organisation du lieu.



Concrètement, à Bastia, les oeuvres non exposées sont réparties dans six espaces différents, selon leur nature. « Il y a une réserve arts graphiques, une réserve textiles, une réserve peintures, une réserve fers/plâtres, une réserve bois/lapidaires, et une réserve dédiée aux expositions temporaires », énumère Alexandra Moretti. « Dans toutes les pièces, deux données doivent être absolument surveillées : la température et l’hygrométrie, sachant qu'on a des normes qui correspondent à chaque objet conservé. Par exemple, pour les fers/plâtres, il faut que la pièce se situe entre 18 et 22°C, avec 40 à 55 % d’humidité. » Une machine contrôle ces valeurs en temps réel, et signale le moindre problème nécessitant une rectification.



Au rayon des contraintes, les responsables du musée de Bastia doivent également composer avec des espaces de stockage limités. « Comme on est dans une forteresse génoise, c’est très beau, certes, mais la place est réduite. Par exemple, l’entrée des réserves est très étroite, et ça peut être problématique pour faire entrer ou sortir des œuvres. On a donc une réserve extérieure, qui permet d’entreposer des objets de taille importante. »