En Haute-Corse, les vents violents privent 3 500 personnes d'électricité

Des rafales de vent soufflant à plus 180 km/h ont été enregistrées samedi en Haute-Corse, placée par Météo-France en vigilance orange vent violent jusqu'à 22h, ce qui a entraîné des perturbations dans les transports et privé plus fort de l’événement environ 8000 foyers ont été privés d’électricité selon la préfecture de Haute-Corse. Les zones touchées par les coupures d'électricité se situent toutes sur la façade orientale de l'île, selon la préfecture de Haute-Corse, dont 2000 abonnés environ au Cap Corse. "A 20 heures de ce samedi 2 décembre, 3500 demeurent sans alimentation électrique. Les interventions techniques sont interrompues durant la nuit et se poursuivront demain matin." indiquent les services de l'Etat.



190 km/h au Cap corse

A 15h, l'institut météorologique avait enregistré des rafales allant de 120 à 150 km/h en Balagne, de 150 à 190 km/h au Cap corse, 115 km/h sur l'aéroport de Bastia, 102 km/h à Corte, 126km/h à Alistro et Solenzara, 155 km/h à Conca ou encore 100 à 130 km/h sur la chaîne centrale.