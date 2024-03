En Haute-Corse, la CAF organise des formations pour l'accueil des enfants à besoins spécifiques

Face aux difficultés rencontrées par certains enfants pour accéder à ces activités en raison de leurs handicaps ou de leurs besoins particuliers, la CAF a mis en place des formations destinées à sensibiliser et à outiller les équipes éducatives. En collaboration avec l'association "Accumpagnà" qui gère le "Pôle Ressources Handicap 2B", la CAF a travaillé en étroite collaboration avec les familles, les organisateurs d'Accueil Collectif de Mineurs (ACM) et les acteurs locaux pour répondre à cette problématique. Cette collaboration fructueuse a donné naissance à une formation spécifique destinée aux équipes éducatives. Une première cette année, cette formation, proposée gratuitement, se déroule sur deux sessions de trois jours chacune et s'adresse à l'ensemble des Accueils collectifs de mineurs (ACM) de Haute-Corse.

Les objectifs de cette formation sont clairs : rappeler l'obligation d'accueillir en ACM tous les enfants, y compris ceux en situation de handicap ; informer, sensibiliser et outiller les équipes éducatives à l'accueil et à l'animation des enfants à besoins spécifiques ; accompagner les ACM dans l'organisation de ces accueils spécifiques en collaboration avec les familles et les partenaires.



Un premier succès et une forte mobilisation

La première session, qui s'est déroulée du 1er au 2 février à l'Ile-Rousse, a accueilli avec succès les ACM de Balagne et de Plaine-orientale. La prochaine session prévue à Bastia les 11 et 12 avril est déjà complète, témoignant de l'implication remarquable des structures locales en faveur de l'inclusion de tous les enfants.

Cette initiative porteuse de changement, pilotée par la Caf de Haute-Corse, bénéficie d'un cofinancement de la Collectivité de Corse