En Corse, une semaine pour valoriser et redécouvrir les métiers du tourisme

Du 18 au 24 mars, se tient la deuxième édition de la « Semaine des Métiers du Tourisme », une initiative nationale pilotée par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en collaboration avec la direction générale des entreprises (DGE). L'objectif ? Permettre aux jeunes, aux demandeurs d'emploi, et à toute personne intéressée, de mieux comprendre les enjeux et les opportunités offertes par les métiers du tourisme.

L'événement, qui se veut plus ambitieux cette année, rassemble une dizaine de partenaires autour du Service économique de l’État en région (SeEr) de la DREETS. Au programme : une série d'événements gratuits à travers toute la France, incluant des visites d'entreprises, des conférences, des webinaires, des rencontres professionnelles, et bien plus encore. Une manière concrète de découvrir les métiers du secteur et de se renseigner sur les formations disponibles.



En Corse, 23 événements sont labellisés dans le cadre de cette semaine spéciale. Des jobs datings organisés par France Travail aux journées portes ouvertes des centres de formation en passant par des visites d'entreprises et des webinaires dédiés aux métiers du tourisme, l'île offre une variété d'opportunités pour tous ceux qui souhaitent explorer ce secteur en plein essor.



Que ce soit pour découvrir les métiers de l'hébergement, de la restauration, des agences de voyage, des transports ou encore des activités récréatives, la Semaine des Métiers du Tourisme promet une immersion pratique dans un univers souvent méconnu. Une occasion en or pour ceux qui envisagent une carrière dans ce domaine dynamique et varié.