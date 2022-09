En Corse, une pétition contre les bateaux de croisière recueille 26 544 signatures

Lancée au début de l'été par le collectif Stop Croisières, la pétition demandant l’interdiction d’accès au port d'Ajaccio pour les navires de croisière, jugés trop polluants sur l’eau comme sur terre, a été signée à ce jour par 26 544 personnes qui exigent de nouvelles normes de protection de l’environnement et de la santé.



"Il n’est plus tolérable de valoriser à ce point l’argent et de mépriser tant la vie : nous nous devons de préserver la vie, avant qu’il ne soit trop tard… Notre santé et notre environnement priment sur le profit de quelques-uns et ce n’est pas négociable !" est-il écrit dans une lettre qui sera remise cette semaine à la mairie d’Ajaccio, à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse-du-Sud, à la Collectivité de Corse et au Présidence de la République.



La lutte de Stop Croisières Ajaccio "s’inscrit dans un mouvement national, européen et international, celui de la grogne des citoyens qui s’élèvent contre un tourisme de masse qui détruit l'environnement, et en particulier contre ces bateaux de croisières gigantesques totalement anachroniques à notre époque, car les ressources de la planète qui nous accueille ne sont pas infinies." rappelle le collectif, dont les adhérents sont chaque jour plus nombreux, dans ce texte.



​Selon ces activistes, une autre économie est possible pour la Corse et une transition vers un tourisme patrimonial et de qualité est nécessaire "afin de sortir de la précarisation sociale liée à l’emploi saisonnier, pour créer un autre modèle économique, sain et pérenne, rendant l'ile et les habitants plus autonomes."



Par cette pétition, le collectif demande aux institutions locales d’entendre "les plus de 26 500 citoyens qui crient stop à ce tourisme de masse qui détruit notre île" et d'agir rapidement.





Une manifestation samedi 10 septembre

Pour dénoncer l'impact écologique de ces "immeubles flottants" et plus en général la pollution de l'air et le tourisme de masse, les associations environnementales qui composent le collectif Terra appellent à manifester ce samedi 10 septembre à 10 heures devant la Collectivité de Corse.