En Corse, une part moins importante de jeunes que sur le continent

« Les jeunes sont moins présents en Corse que dans les autres régions françaises ». C’est ce qui ressort d’une étude publiée ce mardi par l’Insee. Avec 63 000 personnes âgées de 0 à 17 ans résidant sur l’île en 2020, soit 18% de la population, la Corse se situe en effet au dernier rang des régions, avec trois points de moins que la moyenne nationale.



« Si depuis 1990 le nombre de jeunes augmente régulièrement, leur part dans la population régionale diminue », relève en effet l’Insee en soulignant que seulement un habitant sur cinq est âgé de 0 à 17 ans. Ainsi si entre 2014 et 2020, la Corse comptait 2800 jeunes supplémentaires (soit +0,75% par an), la progression de cette tranche de la population était toutefois moins rapide que celle des personnes âgées de 18 ans et plus (+ 1%). Au point qu’entre 1990 et 2020, la part des jeunes dans la population insulaire est passée de 22% à 18%. Une tendance qui pourrait continuer à s’accroître, l’Insee rappelant qu’à « horizon 2070, l’île devrait voir sa population vieillir encore ».



Par ailleurs, l’étude s’intéresse à l’origine des jeunes qui résident en Corse et dévoile que « 79% y sont nés, 17% sont originaires d’une autre région et 4% sont nés à l’étranger ». « L’arrivée de familles sur l’île contribue à l’augmentation de la population des mineurs. En revanche le nombre de naissances diminue et le taux de fécondité régional demeure le plus faible de France métropolitaine », ajoute-t-elle.



L’Insee constate également que les 0 à 17 ans résident « principalement dans les grandes villes » de l’île, « quatre jeunes sur dix » vivant à Ajaccio (14 700 jeunes) ou Bastia (9700 jeunes). Cependant, l’étude observe que 43% des jeunes vivent dans le rural en Corse, 10 points au-dessus de la moyenne de France métropolitaine.



Enfin, l’étude fait aussi un focus sur les structures d’accueil des enfants et note tout d’abord qu’en Corse « la capacité d’accueil globale de la petite enfance est de 38 places pour 100 enfants, loin des 63 places de France métropolitaine ». Un déficit qui s’explique selon les statisticiens de l’Insee par « un manque d’assistantes maternelles » (15 places pour 100 enfants contre 41 sur le continent), même si l’île est bien pourvue en place dans les établissements d’accueil collectif avec 23 places pour 100 enfants de moins de trois ans contre 22 en France métropolitaine. « Pour pallier ce manque, les parents corses semblent davantage recourir aux modes de garde alternatifs comme le retrait d’un des parents du marché du travail, l’aide de la famille ou encore l’entrée à l’école dès 2 ans », indiquent-ils. En ce qui concerne la scolarisation, ils révèlent encore que « neuf enfants sur dix vivent dans une commune équipée d’une école élémentaire publique », mais que « quatre collégiens sur dix » et « moins d’un lycéen sur deux » ne disposent pas d’établissements dans leur commune. « Quel que soit l’âge lorsque les élèves doivent se rendre dans une autre commune pour étudier, la durée du trajet est deux fois plus longue en Corse qu’en moyenne française », remarque encore l’étude.