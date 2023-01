En Corse, "une grande majorité des jeunes ne sait pas se servir d’un ordinateur"

« Dans mon travail, je côtoie beaucoup de familles, ou d’adultes entre 30 et 45 ans. Donc pas uniquement des seniors, loin de là », reprend le jeune employé d’Emaho. « Ils vont venir pour la création d’un compte sur un des sites du gouvernement par exemple. Ça peut être les impôts, la CAF, l’assurance maladie… Ce sont des sites qui demandent un vrai accompagnement, car si on n’a pas les bases, on ne s’y retrouve pas forcément. » D'autant que d’après Lucas Cadoppi, « le numérique évolue très vite, et si on ne se tient pas informé, on se retrouve rapidement largué ».



Les très jeunes populations ne sont pas non plus épargnées en Corse. Lucas Cadoppi mesure cette forme de fracture numérique lors des interventions qu’il effectue en milieu scolaire. « En fait, les jeunes ont beaucoup de compétences dans le maniement des réseaux sociaux, ou dans des domaines très intuitifs. Mais si on leur demande d’aller sur leur boite mail, ou de compléter des documents administratifs, on se rend compte qu’une grande majorité ne sait pas se servir ne serait-ce que d’un ordinateur. Ils ont également besoin d’un accompagnement. »



Malgré toutes les manœuvres mises en œuvre pour retisser du lien numérique, la grande difficulté réside souvent dans le fait d’aller chercher les demandeurs. « Dans certains endroits, comme les quartiers prioritaires, il y a des associations qui sont connues, et qui sont visitées par le public. Mais dans le monde rural, avec l’éparpillement qui existe entre les 350 communes corses, on a parfois du mal à toucher le public », déplore Bernardu Cesari, dont l’association, le Hub Corsica, travaille justement en ce sens. « L’importante ruralité de la Corse ne fait qu’amplifier la fracture. »