En Corse, une charte pour améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap

Permettre un meilleur accès aux soins des personnes en situation de handicap : c’est le but de la charte « Romain Jacob » signée ce 13 mai à Corte par Marie-Hélène Lecenne directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Corse, Manuel Falaschi, directeur de la CPAM de Corse du Sud, Nicola Adjemian, directeur de la CPAM de la Haute-Corse, Jean François Leoni, directeur de la MDPH de Corse et Pascal Jacob, président de l’association Handidactique et une trentaine de partenaires.



La charte "Romain Jacob" qui promeut une meilleure collaboration entre les différents acteurs, dans un domaine où les défis sont quotidiens, a été initiée par l'association Handidactique en 2014 et vise à être un guide éthique pour améliorer l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Ce document, fruit d'une collaboration étroite avec les personnes porteuses de handicap, s'inscrit dans un contexte national et régional pour déployer une stratégie concrète. Cette initiative, déjà signée en Corse en janvier 2016, est réaffirmée aujourd'hui avec un engagement renouvelé. Elle repose sur douze pistes pour améliorer l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, garantissant notamment un accès au droit commun et une meilleure coordination des parcours de santé.

Près de 30 acteurs de la santé en Corse, issus de divers secteurs, se sont engagés à sensibiliser l'ensemble des acteurs du soin et de l'accompagnement aux personnes handicapées. Ils partageront également des initiatives réussies pour améliorer l'accès aux soins et à la santé des personnes handicapées.

L'ARS Corse a de plus intégré cette thématique dans son nouveau Projet régional de santé 2023-2028, affirmant ainsi son engagement en faveur de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie régionale visant à garantir un parcours de santé adapté à ces besoins spécifiques.