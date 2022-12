En Corse, une apiculture traditionnelle en pleine mutation

Un outil efficace en réponse aux efforts physiques fournis par les apiculteurs, avec le port de charges lourdes et des gestes répétitifs ou différents. "On doit aller plus loin pour définir des perspectives, tempère Jennifer Mejean. Mais si les gens sont intéressés, on peut voir comment ça peut être mis en place au niveau régional sur les exploitations, pourquoi pas en 2023."



Une application nommée "BeeGIS" - développée par l'institut technique et scientifique des abeilles et de la pollinisation (ITSAP) et les associations de développement de l'apiculture (ADA) - a également été mise en lumière en fin de matinée. "Le but est d'aider les apiculteurs à trouver des emplacements de ruchers cohérents où les ressources soient disponibles pour les abeilles", précise la coordinatrice du syndicat AOP Miel de Corse. L'application permet l'analyse quantitative et qualitative des ressources florales disponibles pour l'abeille mellifère.



Le second temps de la journée était consacré à l'information autour d'autres produits de la ruche peu répandus. "Il est important d'aider les apiculteurs à diversifier leur activité pour faire face aux baisses de production de miel, affirme Jennifer Mejean. Deux intervenants, chacun spécialisé dans son domaine, ont présenté deux produits assez peu connus mais qui devraient l'être davantage : le pollen et la propolis."



Bonnes pratiques de récolte et de conditionnement du pollen, commercialisation, développement d'un atelier de propolis sur une exploitation de la pose des grilles au stockage... Les apiculteurs ont fait le plein de conseils utiles sur des produits dont "de plus en plus de gens sont friands et qui sont bons pour la santé", dixit Jennifer Mejean. De quoi donner un goût de reviens-y aux acteurs présents.