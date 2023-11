En Corse, un tourisme différent sur les pas de San Martinu

Homme charismatique, prônant le dépouillement extrême, évêque évangélisateur et guérisseur… Martin fut certainement une personnalité hors du commun qui attire depuis des siècles la vénération et l'admiration des Corses. Avec un nombre impressionnant de soixante-seize édifices ou sites dédiés à son nom, il est indéniablement l'un des saints les plus vénérés de l'île. Remontant au 4e siècle, le legs de Saint Martin s'étend bien au-delà des frontières corses : "Depuis le 4e siècle, il a impacté tous les territoires européens. C’est lui qui crée le premier monastère d’Occident à Ligugé. Il est à l’origine de la création des ordres monastiques comme les bénédictins qui ont géré les territoires ruraux en Europe durant des siècles, explique Christian Andreani, président du centre culturel San Martinu Corsica. Saint-Martin devient le protecteur des territoires de productions agraires dans toute l’Europe. Repris par toutes les grandes seigneuries féodales et les royautés. La Corse est reliée à cette histoire culturelle européenne."



Une histoire riche en anecdotes

La bible relate qu'un jour, ce légionnaire romain a croisé le chemin d'un pauvre homme frissonnant de froid, et a généreusement partagé son manteau en deux, avant de quitter l'armée pour partir pêcher sur les routes méditerranéennes. Il est ainsi devenu le Saint patron du partage et de l'abondance.

Lors d'un autre épisode marquant, Saint-Martin s'est arrêté près d'une vigne qui, à l'époque, n'était pas taillée. Son âne s'est régalé en dévorant plusieurs pieds de vigne. Les paysans étaient d'abord mécontents, mais ont constaté au printemps que les ceps « taillés » donnaient une récolte bien meilleure. Saint Martin et son âne sont ainsi considérés comme des précurseurs de la viticulture.



Saint Martin était un grand voyageur, ayant traversé l'ensemble de l'Europe. C'est en suivant ses pas que le Via Sancti Martini a vu le jour. Cet itinéraire culturel s'étende sur 2500 kilomètres et traverset onze pays. Ce chemin symbolise le partage, les rencontres avec les locaux et la découverte de sites naturels exceptionnels. C'est un véritable pèlerinage dédié à Saint Martin, originaire de Tours.



En Corse, le festival de la ruralité, u festivale di a ruralità, s'engage depuis 2008 dans le développement d'un projet d'itinéraire du Conseil de l'Europe visant à prolonger ce chemin pédestre sur l'île : « L’idée est d’emmener cet itinéraire sur les 110 communes de l'île qui comportent un patrimoine martinien. Saint-Martin est le protecteur des productions agraires. La Corse a eu, en son temps, une autonomie alimentaire qui s'inscrit dans ce contexte de l'Europe ancienne" reprend Christian Andreani aussi organisateur du célèbre festival qui parcourt les villages corses pour découvrir leur histoire et leur patrimoine en lien avec le saint patron des vignerons.