En Corse, un plan pour repenser l'éducation à l'environnement et au développement durable

"On ne peut penser l'éducation à l'environnement comme il y a quelques années alors que l'urgence climatique impose que l'on franchisse un pas et qu'on aille plus vite." C'est par ce constat que Xavier Cesari - qui travaille dans le département de l'éducation et la sensibilisation à l'environnement de l'OEC depuis plus de quinze ans - justifie l'utilité de la manifestation.



Deux journées territoriales dédiées à l'éducation à l'environnement et au développement durable (EEDD) ont réuni les différents acteurs mobilisés sur le sujet en Corse. "Pour avoir un impact sur l'ensemble du territoire, l'idée est de travailler avec toutes les institutions présentes au niveau de la région : la Collectivité de Corse, l'Académie de Corse, le rectorat et les associations, développe Xavier Cesari. Pour avancer, il est clair que nous devons travailler tous ensemble et plus chacun de notre côté."



La première journée de l'évènement a été consacrée - au-delà de la séance plénière matinale de discours et d'échanges avec la salle - à divers ateliers mis en places pour réfléchir autour de trois thématiques : la place de l’EEDD dans les politiques

concertées et les schémas directeurs, l'organisation sur les territoires ainsi que l'innovation et l'expérimentation en EEDD.



Chaque groupe, composé d'une quinzaine de personnes, a relevé divers dysfonctionnements dans les méthodes actuelles mises en place : trois heures d'enseignements EEDD en deux ans dans des établissements, problèmes de coordination, manque de moyens...