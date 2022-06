En Corse, un budget participatif dédié à la jeunesse

Dialogue jeunesse,

Information jeunesse,

Engagement citoyen et capacité à agir des jeunes,

Actions de prévention en faveur des jeunes,

Actions à destination des jeunes,

Mobilité internationale des jeunes.

« Ce dispositif s’inscrit dans la continuité des actions engagées dans le cadre du Pattu di a Ghjuventù, dont la feuille de route a été adoptée en avril 2018 et du règlement des aides jeunesse adopté à l’unanimité en janvier 2022 » explique Lauda Guidicelli-Sbraggia, conseillère exécutive de Corse en charge de la jeunesse, des sports, de l'égalité femmes-hommes, de la vie associative et de l'innovation. « J’en suis très fière car c’est avec la jeunesse que nous allons inaugurer cette nouvelle manière de faire avancer les politiques publiques ».En contribuant à l’ambition du Pattu di a Ghjuventù de placer les jeunes au cœur de la politique publique, ce budget participatif constitue un nouvel outil démocratique dont l’objectif est de les impliquer davantage en faveur de leur avenir et de leur territoire.Le budget participatif a plusieurs objectifs tels que favoriser la participation citoyenne et diversifier les moyens de participation des jeunes, développer le pouvoir d’agir des jeunes, améliorer l'efficacité de l'action publique en permettant aux jeunes de proposer et de voter pour des projets qui répondent aux besoins qu’ils ont eux-mêmes identifiés, ou encore favoriser l’équité et la cohésion sociale, grâce à un dispositif accessible.A partir de ce 15 juin et jusqu’au 31 juillet, tous les jeunes âgés entre 11 et 30 ans pourront déposer leurs idées sur le site Pour être recevable, leur idée devra concerner l’un des thèmes suivants :A partir du mois de novembre et jusqu’au mois de décembre 2022, tous les Corses de plus de 11 ans seront alors invités à voter pour leurs 3 projets favoris, classés par ordre de préférence. Ce vote se fera là encore en ligne, via un formulaire accessible sur la plateforme du budget participatif.Les projets retenus seront réalisés dans les 2 ans qui suivent le résultat du vote.Chaque projet lauréat sera réalisé directement par les services de la Collectivité de Corse, ou externalisé, dans le respect des règles de la commande publique. Il pourra également faire l’objet d’une subvention ou d’une convention entre la Collectivité de Corse et l’association de jeunes, porteur de projet. Chaque projet pourra obtenir un financement allant jusqu’à 20 000 euros pour être réalisé.« Puisque la politique Jeunesse de la Collectivité s’adresse aux 11-30 ans, nous avons voulu que le budget participatif puisse être accessible du collégien au jeune adulte. J’espère que tous auront l’envie de vouloir déposer une idée, même en quelques mots seulement. C’est l’idée qui comptera. Nous serons là, ensuite, pour les accompagner et pour réaliser celles qui auront été élues. Je suis sûre que ces idées seront très prometteuses » conclut Lauda Guidicelli-SbraggiaAu moment du dépôt, les jeunes peuvent simplement proposer une idée et pas seulement un projet construit, ce qui permet de diversifier les profils des participants.