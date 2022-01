En Corse, quatre jeunes sur dix résident en zone rurale

Les logements étant plus spacieux dans le rural, les conditions de vie des enfants y apparaissent comme plus confortables. En effet, les logements sont en grande majorité des maisons (72 %) et la part de logements de grande taille (plus de 6 pièces) est plus importante dans le rural qu’en ville (15 % contre 8 %). Ainsi, un logement sur quatre a une surface supérieure à 120 m². De fait, les enfants qui grandissent dans le rural ont plus souvent accès à une chambre individuelle que ceux vivant en ville (72 % contre 69 %). Malgré cela, la suroccupation des logements touche également les jeunes ruraux. Ils sont 14 % à vivre dans un logement sur-occupé dans le rural, soit la même proportion qu’en ville.



Ce qui différencie le plus les jeunes des espaces ruraux et urbains sont les temps passés et les distances parcourues dans les transports pour se rendre dans leur établissement d’études. Avec un maillage des établissements du premier degré plus dense (254 écoles réparties sur 137 communes, les deux tiers des écoliers résident dans leur commune de scolarité. Toutefois, la moitié des enfants vivant dans une commune rurale met plus de 18 minutes pour s’y rendre, soit 6 minutes de plus que pour ceux qui résident en ville.

Les établissements du second degré sont plus rares sur le territoire et se concentrent sur un nombre restreint de communes (21). Cela conduit 72 % des jeunes de 11 à 14 ans à sortir de leur commune et allonge le temps de transports. Ainsi, la moitié des collégiens du rural passe plus de 22 minutes dans les transports contre 8 minutes pour ceux habitant en ville.





Enfin, c’est au lycée que la proportion des jeunes ne résidant pas dans leur commune de scolarité est la plus importante. Dans l’espace rural, neuf lycéens sur dix sortent quotidiennement de leurs villages pour rejoindre l’une des sept communes abritant un lycée, dont seulement trois situées en zone rurale (Sartène, Prunelli-di-Fiumorbu et L’Île-Rousse). La moitié de ces lycéens met plus de 30 minutes pour se rendre dans leur lieu de scolarité, soit 13 minutes de plus que leurs homologues des villes.

En Corse, dans l’espace rural, la part des enfants âgés de 3 à 17 ans vivant au sein d’une famille monoparentale est moins fréquente que dans les espaces urbains (22 % contre 25 %). Ainsi, 78 % des enfants vivent dans un ménage composé d’un couple avec enfants. Un jeune sur deux vit dans un foyer avec un frère ou une sœur comme en ville, mais la part des familles de 4 enfants ou plus y est supérieure (6 % contre 5 %), notamment au sein des communes rurales autonomes (7 %).Enfin, ils sont plus souvent dans un foyer où la personne de référence est agriculteur ou artisan, commerçant, chef d’entreprise, et sont moins enfants d’ouvriers, notamment dans le rural autonome. La part des jeunes vivant dans un ménage dont la personne de référence est cadre ou professions intermédiaires est en revanche proportionnellement plus fréquente dans le rural sous l’influence des pôles que dans les espaces urbains (respectivement 23 % et 12 % contre 22 % et 11 %).Les modes de vie des jeunes âgés entre 18 et 24 ans diffèrent également selon le type d’espace où ils résident : les trois quarts vivent chez au moins un de leurs parents dans le rural sous influence d’un pôle contre seulement la moitié dans l’urbain. En ville, un quart d’entre eux vit seul ou hors ménage (résidence universitaire), soit quatre fois plus que dans les espaces ruraux.