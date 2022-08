En Corse, près de 12 000 chasseurs ont repris le sentier des battues au sanglier

De la relève il en faudra bien. Tout d’abord pour perpétuer des traditions ancrées dans la culture rurale insulaire mais également pour veiller à remplir la mission de régulation d’une espèce toujours plus en expansion. “Les sangliers se multiplient toujours plus. Environ 18 000 ont été prélevés en Haute-Corse la saison dernière et encore, certains ne déclarent pas leurs prises”, indique Jean-Baptiste Mari. La tendance s’est confirmée dès l’ouverture du 15 août. “Les équipes à n’avoir rien prélevé sont extrêmement rares. Question sanglier c’est l’abondance !”, s’exclame Ange Manenti.





Opportuniste, le sanglier n’hésite pas à saccager les potagers et exploitations agricoles mal clôturées et s’aventure de plus en plus près des centres urbains pour trouver de la nourriture facilement. “Le problème est qu’ils peuvent également véhiculer des maladies graves”, s’inquiète Ange Manenti. Dans le viseur des chasseurs, la peste porcine africaine qui a été détectée en Italie en janvier 2022 et qui est aux portes des Alpes françaises. “Si cela arrive en Corse et se transmet entre les sangliers et les exploitations porcines ce sera une hécatombe”, prévient Jean-Baptiste Mari.