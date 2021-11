En Corse, plusieurs rendez-vous autour de la semaine de l’industrie

Depuis 2011, la Semaine de l’industrie contribue à changer le regard du grand public et des jeunes sur l’industrie et ses métiers, à travers l’organisation d’événements sur l’ensemble du territoire national (job dating, visites d’entreprises et d’établissements de formation, conférences, ateliers, expositions, webinaires…).

Chaque année, ce rendez-vous permet aux collégiens, lycéens, apprentis et demandeurs d’emploi de découvrir ce qu’est réellement l’industrie : un secteur d’avenir dynamique, engagé dans les transitions écologique et numérique, et qui recrute fortement.





Cette 10ème édition, permettra d’illustrer et de valoriser l’engagement des acteurs industriels et des partenaires de l’événement dans la transition écologique, numérique, l’économie circulaire et le « Fabriqué en France ». Il mettra également l’accent sur les initiatives visant à renforcer la mixité des métiers et la sensibilisation des jeunes filles aux carrières industrielles.