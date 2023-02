En Corse, on mise sur la prévention pour vieillir le mieux possible

Si l'espérance de vie a augmenté de manière significative en France, l'espérance de vie en bonne santé n'a pas bien changé depuis 10 ans. En effet, elle est de 64,5 ans pour les femmes et 63,4 ans pour les hommes. Afin de contribuer à son allongement et d'aider nos aînés à bien vieillir et conserver leur autonomie le plus longtemps possible, l' Organisation mondiale de la santé (OMS), a élaboré un programme de prévention expérimenté depuis ce 1er février en Corse.



Porté par la fédération corse pour la coordination et l’ innovation en santé ( FCCIS ) et soutenu par l’ARS, la collectivité de Corse et l’assurance maladie, l'enjeu du programme Icope ( Integrated Care for Older People - soins intégrés pour les personnes âgées) est de faire de la médecine préventive : il s'agit d'éviter aux plus de 60 ans de basculer dans la fragilité et pour ceux qui sont déjà affectés, de mettre en place des solutions pour inverser cette tendance.



Pour y parvenir, il est proposé de suivre l’évolution de l’ensemble des capacités physiques et mentales des seniors en faisant un suivi de six fonctions essentielles : la mobilité, la nutrition, la vision, l'audition, l'humeur et la cognition. "L'OMS considère que la moitié des cas de dépendance pourrait être évitée et veut diminuer le nombre de dépendants d'ici à 2025." Avec ICOP on va pour une fois dans le sens de la prévention, au lieu d'attendre que la personne âgée tombe se casse le fémur pour l' envoyer à l' EHPAD , explique le docteur Dominique Zamponi de la fédération Corse pour la coordination et l’ innovation en santé ( FCCIS ) qui porte le projet sur l' île .



Si sur l' île les premiers dépistages ont démarré en juillet 2022, c'est ce mercredi 1er février que l'expérimentation du programme a été officiellement lancée sur 4 territoires la Balagn e , le grand Bastia, la Plaine orientale et le Deux -Sevi et Deux -Sorru avec un objectif ambitieux : dépister plus de 1 800 personnes de plus de 60 ans d'ici 2024 pour faire baisser le nombre de personnes âgées dépendantes en 2025. Pour ce faire le programme peut s'appuyer sur un réseau de 36 professionnels de santé et 14 équipes de soins primaires déjà formés et le support d’outils numériques. L'ensemble de ces équipes sont accompagnées et coordonnées entre elles par une équipe support régionale portée par la FCCIS en collaboration avec le Centre Mémoire de Ressource et Recherche ( CMRR ) du CH de Bastia.



Les acteurs du territoire au cœur du dispositif

​ ​ À Bastia c'est le personnel de la pharmacie de la place d' Armes qui va être impliquée dans le déploiement du dispositif et l'accompagnement des seniors, du dépistage en auto-évaluation à la mise en place d’un plan d’ action en concertation avec le médecin traitant.



Tout commence par un questionnaire de dépistage que les personnes concernées peuvent remplir seules ou avec l'aide d'un professionnel qui adhère au projet. Après le dépistage, si une fragilité est détectée, un suivi personnalisé est mis en place grâce au programme qui prévoit quatre autres étapes dites Steps : une évaluation approfondie, un plan de soin personnalisé, le fléchage du parcours de soins et suivi du plan d’intervention et l' implication des collectivités. "Par exemple d étecteur d’une légère surdité et améliorer so n audition avec l'aide d'un appareil, se socialiser et prévenir la perte d'autonomie", d étaille de Dr Zampon i .



Le programme de santé inédit sollicite également l’implication des collectivités pour mettre en place des actions de prévention et de santé publique, comme des groupes de parole , des activités physiques adaptées afin de prévenir la dépendance des aînés corses dans les années à venir.