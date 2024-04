En Corse, les volumes des prêts accordés par la Banque des territoires en hausse

Pour la Banque des Territoires en Corse, l'inflation sur les coûts des chantiers de bailleurs sociaux et les politiques de transition écologique des collectivités se sont traduites en 2023 par une hausse significative de son volume de prêts. Soit une augmentation de 44 %, pour un montant total de près de 80 millions d'euros.

Pris dans le détail, en 2023, les prêts destinés au secteur du logement social ont augmenté de +42%, facilitant ainsi la construction de 213 nouveaux logements et la réhabilitation de 311 logements sociaux en Corse, représentant un total de 31,8 millions d'euros de nouveaux prêts . De même, les financements pour les projets des collectivités locales ont bondi de +49%, soutenant ainsi le développement économique et social à l'échelle régionale. Par exemple, elle a investi 1,4 million d'euros dans la société ACWA Robotics pour le développement de technologies d'inspection des réseaux d'eau, contribuant ainsi à une meilleure gestion de cette ressource essentielle.

De plus, des financements Aqua-Prêts ont été accordés pour la réhabilitation des réseaux d'eau potable, bénéficiant notamment aux communes de Corte, Campile et Pedicorte di Gaggio. Ces actions concrètes témoignent de l'engagement de la Banque des Territoires dans la préservation de l'environnement et le développement durable des territoires corses.



Un investissement significatif dans la transition écologique et énergétique



La Banque des Territoires Corse s'est fortement engagée en faveur de la transition écologique et énergétique, reflétant ainsi son rôle clé dans la promotion d'un développement durable. En 2023, elle a investi 3,7 millions d'euros en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des projets locaux visant à réduire l'empreinte environnementale et à promouvoir les énergies renouvelables dans la région. "L'année 2023 marque une avancée significative dans nos interventions en Corse, avec des montants mobilisés en forte hausse pour soutenir la transition écologique et énergétique. Nous restons engagés à intensifier nos actions en 2024 pour contribuer activement au développement durable de la région." souligne Fabien Ducasse, le directeur régional de la Banque des Territoires Corse.



La stratégie de la Banque des Territoires Corse se matérialise à travers son nouveau plan stratégique 2024-2028, qui prévoit 16 mesures phares représentant un investissement global de 90 milliards d'euros. Ces mesures visent à accélérer la transformation des territoires vers des modèles plus durables, en mettant l'accent sur des domaines clés tels que la préservation de l'eau, la gestion des déchets et la promotion d'une économie circulaire.



Soutien à l'économie locale et à la solidarité

En parallèle, la Banque des Territoires Corse soutient activement le développement économique et la solidarité au sein de la région. Elle finance la création et la réhabilitation de logements sociaux et abordables, contribuant ainsi à l'accès au logement pour tous. De plus, ses investissements dans les infrastructures ferroviaires, les équipements publics et l'immobilier tertiaire écologique stimulent l'activité économique tout en préservant l'environnement.

Enfin, la Banque des Territoires Corse reste un partenaire historique des professions juridiques, garantissant un accès équitable au droit pour tous les citoyens. Ses financements et son dispositif de consignation sécurisent les intérêts des justiciables et renforcent le tissu juridique et économique de la région.