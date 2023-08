En Corse, les vendanges 2023 pourraient donner « un joli millésime »

Des voyants qui sont « plutôt au vert » et des « vendanges qui s’annoncent bien » en Corse. Selon Nathalie Uscidda, la directrice générale du Centre de Recherches Viticole Insulaire (CRVI), l’année 2023 pourrait donner lieu à un « joli millésime », « si les conditions météorologiques restent ce qu’elles sont actuellement ». Tout en restant prudente, elle souligne en effet d’ores et déjà la « belle quantité » et « la production assez satisfaisante jusqu’à présent ». « À condition que la météo reste clémente, la qualité sera également au rendez-vous parce que le raisin est plutôt sain », sourit-elle.



« Les vendanges ont timidement commencé il y a une semaine avec des raisins surtout destinés à des processus de vinification particuliers », indique-t-elle par ailleurs en ajoutant : « Mais elles ne vont véritablement débuter sur l’ensemble de l’île que le lundi 21 août, et là aussi uniquement pour les cépages les plus précoces ». Dans ce droit fil, Nathalie Uscidda pointe « 10 à 15 jours de retard » par rapport à l’année dernière, en rappelant que cette dernière figure « parmi les plus sèches de ces 20 dernières années ». « Cette année, nous sommes plutôt sur une année où on a eu des pluies importantes au mois de juin. Et puis fin juillet début août, on a eu un petit coup de frais. Ces baisses de température font que le raisin étant moins soumis à la chaleur, on a plus de charges et de facto mûrit plus lentement », précise-t-elle. Ainsi, alors qu’en 2022 « le rendement en jus avait été nettement inférieur », cette année devrait être « plus satisfaisante du point de vue de la quantité et de la qualité ».



Cependant, la directrice générale du CRVI confie tout de même qu’en raison des pluies que la Corse a connues en mai et juin, la saison phytosanitaire a été très compliquée pour les viticulteurs, du fait du développement de maladies cryptogamiques, « dues aux champignon mildiou et oïdium ». « Mais les vignerons corses s’en sont extrêmement bien sortis. Ils sont bien maîtrisés par ces maladies, même ceux qui sont en bio. C’est une note positive qui montre la technicité élevée de nos producteurs », se réjouit-elle.



Les évolutions climatiques ont d’ailleurs déjà commencé à induire des changements pour les viticulteurs insulaires. « Ces 30 dernières années, les vendanges ont avancé de 15 à 20 jours à condition de modes de conduite égale, ce qui a provoqué un changement dans le planning des producteurs qui ne récoltaient jamais avant le 15 août et qui ont vu la période de vendange se décaler », relève la directrice générale du CRVI en reprenant : « Et puis cela implique des modes de conduites différents à la vigne, par exemple en utilisant des filets d’ombrage ou même dès la plantation en orientant les rangs de vignes plus au Nord ».