En Corse, les réserves des "donneurs universels" en baisse, l'EFS appelle à la mobilisation

Les réserves des "donneurs universels" sont en forte baisse. Dans un communiqué publié ce jeudi, l'Établissement français du sang s'inquiète du manque de donneurs du groupe O négatif. "Si les réserves de sang restent globalement stables depuis plusieurs semaines, les poches d'un groupe sanguin diminuent fortement : le groupe O et en particulier le O rhésus négatif", écrit l'EFS qui "invite donc le plus grand nombre de donneurs à prendre rendez-vous dès aujourd'hui pour donner leur sang, et notamment ceux du groupe O-." En effet ce sang est particulièrement recherché car il possède "des globules rouges qui peuvent être transfusés à tous les patients quel que soit leur groupe sanguin. Ce groupe est le seul à pouvoir se substituer aux autres. Il est ainsi plus largement utilisé par les établissements de santé en cas d'urgence vitale immédiate, lorsque le groupe sanguin du patient qui va être transfusé n'est pas connu." précise l'EFS.



Vers une baisse de donneurs au mois de mai



Avec son grand nombre de jours fériés qui favorisent les départs en vacances et les escapades, les candidats au don sont donc moins disponibles, ce qui inquiète l'EFS. "En région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, au mois de mai, avec les 4 jours fériés et le pont de l’ascension, ce sont 2 000 poches de sang qui ne seront pas recueillies par les équipes de l’EFS. Or pendant cette période, les patients continuent à avoir besoin de produits sanguins pour être soignés.​" indique la note. "



Actuellement, seulement 350 poches d’O négatif sont disponibles en région situant l’état des réserves en dessous du seuil critique fixé à 365 poches et la tendance est difficile à inverser selon Brigitte Peres, coordinatrice des sites corses de l'établissement français du sang : “c’est de plus en plus difficile de faire venir les gens aux collectes, ils manquent de motivation”. Selon elle, c’est aussi une question de société : “on voit que les gens ne veulent plus donner. Avant, c’était dans la culture de faire des dons de sang. Aujourd’hui, les gens sont plus égoïstes. C’est l’indice de générosité qui chute”, déplore-t-elle.



Une liste des points de collecte est consultable sur le site dondesang.efs.sante.fr ou sur l'application Don de sang.