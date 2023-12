En Corse, les produits de la mer sous haute surveillance avant les fêtes

Alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, les services de l'Etat s'assurent que ses fruits de mer vendus sur l'ile sont prêts à briller sur les tables de réveillon. La Direction de la mer et du littoral de Corse (DMLC) a lancé des opérations de contrôle avec une rigueur exceptionnelle, et les résultats sont sans appel : aucun écart constaté chez les commerçants de produits de la mer.

Depuis le 10 décembre, les agents de la DMLC, en collaboration avec la police des pêches des Affaires maritimes et la Gendarmerie maritime, ont passé au crible pas moins de quatre établissements en Haute-Corse et sept en Corse-du-Sud. Le verdict est un véritable sans-faute : les commerçants ont répondu présents, respectant les normes de qualité imposées.

"Ces opérations de contrôle, qui s'étaleront jusqu'à fin décembre, soulignent l'engagement des acteurs de la filière à offrir des produits de la mer de qualité." observe la préfecture qui informe. "Pour bien commencer 2024, des contrôles spécifiques sur les oursins viendront renforcer la surveillance des eaux corses."