En Corse, les premières neiges à basse altitude sont tombées

L'hiver est bien là. Après avoir coloré de blanc les sommets corses il y a quelques semaines, ce dimanche 28 novembre la neige a fait sa première apparition de l'hiver 2021 à basse altitude. Elle est tombée tout à long de la journée notamment au col de Vizzavona où ce soir et où les équipements spéciaux sont obligatoires et la circulation est interdite aux véhicules articulés. L'ile est d'ailleurs placée en vigilance jaune pour les paramètres neige-verglas et avalanches. jusqu'à ce soir minuit.Des chutes de neiges sont néanmoins à prévoir même demain. Ce lundi la limite pluie-neige se situera vers 900 m. Des éclaircies de développeront en fin d'après-midi. Le vent de Nord à Nord-ouest soufflera assez fort sur le Nord de l’île et la façade occidentale avec des rafales atteignant 65 km/h. Les températures maximales seront bien en dessous des normales de saison : 9 à 12 degrés près des côtes, 2 à 8 dans l’intérieur.