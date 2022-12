En Corse, les huîtres vont-elles coûter plus cher pour les fêtes ?

Car le gérant ne s'inquiète pas des retombées de la période des fêtes qui approche. "Le problème est de produire, pas de vendre, assure d'ailleurs l'ostréiculteur. On va vendre dans notre magasin 2000 à 3000 kg dans les derniers jours de décembre, même si l'essentiel se fait chez les grossistes."



Le douzième mois de l'année - et particulièrement la dernière semaine - sont effectivement une période charnière à ne pas manquer. "Les huîtres ne sont pas des produits de première nécessité donc l'axe d'achat est lié à la consommation en période des fêtes, rappelle Bertrand Pantalacci. On commercialise 50% de nos huîtres en décembre, ce qui devrait représenter environ 28 tonnes cette année. Parfois, on peut se retrouver avec un stock de fin d'année allant au-delà de 40 tonnes, selon si on a un automne pluvieux et un peu froid, mais même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, on est au rendez-vous niveau qualité."



D'autant plus qu'en accord avec les dires de l'ostréiculteur insulaire, la hausse du prix des huîtres de l'étang de Diana reste inférieure à la moyenne nationale, qui avoisine les 12%. Une situation qui touchera d'ailleurs l'ensemble des denrées traditionnelles de la période des fêtes. Les bûches glacées seront les plus impactées, avec plus de 22% de hausse du coût par rapport à l'an dernier. La volaille (18%), les pains festifs (17%) ou le foie gras (12%), entre autres, feront eux aussi grimper la note au moment du passage en caisse.