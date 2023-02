En Corse, les entreprises ont retrouvé leur niveau d'activité d'avant-covid

Avec surprise, le bilan de l'année écoulée n'est pas mauvais. Même plutôt positif pour les entreprises corses. Comme tous les ans, la branche insulaire de la Banque de France a sondé un panel de chefs d'entreprise courant janvier pour déterminer leur état de santé. Au total, l'étude englobe 19 900 salariés répartis en 750 entreprises qui produisent 3,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ce, dans trois grands secteurs : l'industrie, le BTP et les services marchands.



"La Corse a eu des performances inattendues par rapport à ce que les chefs d'entreprise prévoyaient en début d'année, alors même qu'on ne connaissait pas encore la guerre en Ukraine, se réjouit Jean-Luc Chaussivert, directeur régional de la Banque de France en Corse. On retrouve un niveau d'activité d'avant-crise covid et c'est une belle surprise, qui se confirme par l'évolution de l'effectif salarié dans ces trois secteurs."



Une Corse résiliente malgré un contexte difficile et deux difficultés majeures rencontrées dans l'approvisionnement et surtout, le recrutement. Et ce, après une année 2021 de rattrapage, où tous ces secteurs enregistraient une hausse de plus de 11% liée à un rebond post-covid.