En Corse, les chasseurs se préparent à l'ouverture de la saison

C’est le moment que nombre de chasseurs insulaires attendent chaque année. Comme à l’accoutumée, la chasse au sanglier ouvrira en Corse le 15 août. Un moment charnière qui préfigure l’ouverture de la chasse générale le 10 septembre.



« C’est une fête que les gens attendent, même si cela reste plus présent chez les jeunes, parce qu’ils sont impatients et passionnés », relève Jean-Baptiste Mari, le président de la fédération des chasseurs de Haute-Corse en indiquant : « Mais comme depuis quelques années, il fait très chaud, sur le terrain cela devient pénible, d’autant plus que la population de chasseurs est vieillissante. Vu les conditions climatiques, c’est compliqué pour les chiens et on ne peut faire que deux heures de chasse, au plus tard vers 9H30-10h c’est terminé. Désormais, beaucoup ne font plus l’ouverture ».



Ainsi, alors que la date approche, il reste aujourd’hui encore beaucoup de permis de chasse qui n’ont toujours pas été renouvelés. « Actuellement, seulement un peu plus de 3900 chasseurs sur près de 7800 ont validé leur permis en Corse-du-Sud. Les validations des permis vont s’étaler jusqu’à la fin de l’année », souligne ainsi Ange-Dominique Manenti, le président de la fédération des chasseurs de Corse-du-Sud. « À part les chasseurs qui vont faire l’ouverture, les autres n’ont pas encore pris leur permis. Beaucoup attendent même début octobre pour prendre leur permis. Nous avons à peu près entre 5000 et 6000 chasseurs de sangliers sur 7500. Le reste chasse tout ce qui est plume », reprend Jean-Baptiste Mari en notant que beaucoup de renouvellements se font toujours peu avant l’ouverture. « La semaine prochaine, on va avoir une flopée de chasseurs qui vont faire leur permis. Rien que ce week-end, nous en avons eu 300 par Internet et nous sommes aujourd’hui à peu près à 4000 renouvellements sur le département », dévoile-t-il.



Si la tendance est habituelle, cette année c’est un point administratif qui inquiète un peu le président de la fédération des chasseurs de Haute-Corse. Interdite depuis 1986 en France, la chasse à la chevrotine est par dérogation autorisée en Corse. Toutefois, cette autorisation exceptionnelle doit être renouvelée par arrêté tous les trois ans. Or, celui-ci n’est pour l’heure pas encore paru. « La consultation publique s’est terminée ce lundi, maintenant il faudra le temps d’écrire les arrêtés », explique Jean-Baptiste Mari. « La dérogation sera accordée, mais j’ai peur que l’arrêté arrive après l’ouverture de la chasse. Donc, il faut que les chasseurs fassent bien attention à la parution de l’arrêté, car en cas d’accident avec de la chevrotine avant sa publication, ils ne seront pas couverts », insiste-t-il.



Avant le grand jour, le président de la fédération des chasseurs de Corse-du-Sud tient pour sa part à rappeler les règles élémentaires de sécurité. « Il ne faut pas tirer si l’on entend que du bruit, porter les effets qui sont obligatoires comme une chasuble ou une veste d’une couleur fluorescente et faire très attention à son environnement en ne tirant pas en direction des habitations, des routes, et surtout, quand on est en battue, identifier où se trouvent nos collègues », détaille-t-il en rappelant en outre que depuis 2020 une formation décennale obligatoire à la sécurité a été instaurée. « Un peu plus de 800 chasseurs de Corse-du-Sud ont déjà passé cette formation uniquement en distanciel. Dès le mois d’octobre, la fédération de Corse-du-Sud va commencer les formations en présentiel et nous espérons dépasser les 1000 personnes formées d’ici la fin de l’année », annonce Ange-Dominique Manenti.