En Corse, les abandons d'animaux en hausse à cause de l'inflation

Et si l’inflation avait aussi un impact sur l’abandon des animaux ? C’est en tout cas ce que relèvent différentes associations insulaires, alors que le prix des croquettes a augmenté de 17 % en Corse depuis 2022. Ainsi, de plus en plus de foyers se trouvent dans l'incapacité de nourrir correctement leur animal de compagnie, ce qui les oblige à s'en séparer. Face à cette situation, les associations de protection animale appellent à une mobilisation collective pour trouver des solutions et éviter une crise majeure pour les animaux de compagnie en Corse. « On a de plus en plus d’abandons », déplore Carla, bénévole au sein du Refuge de Caldaniccia, aux portes d'Ajaccio. « Les mois de mars et d’avril ont été vraiment compliqués. »



« Il est arrivé que l’on récupère des animaux parce que leurs maîtres ne peuvent plus, financièrement, s’en occuper convenablement. Mais en général, les gens ne disent pas ouvertement qu’ils abandonnent leurs bêtes pour une question d’argent, ils trouvent une excuse », reprend Carla. D’ailleurs, il n’est pas rare que les animaux soient abandonnés dans un espace public, jusqu’à ce qu’une tierce personne contacte un refuge. « Une fois, quelqu’un a même laissé un carton dans la rue avec huit chiots dedans. Il avait marqué le numéro du refuge sur le carton, sans oser nous les emmener directement. Certains abandonnent aussi leurs animaux à cause des frais de vétérinaires, qui sont un tiers plus cher. »



Et alors que les abandons augmentent, les adoptions, elles se font de plus en plus rares. Dans ce contexte difficile, un seul Français sur quatre déclare avoir déjà adopté un animal de compagnie. Un chiffre qui « va encore baisser considérablement », redoute Marie, bénévole à la SPA d’Ajaccio. Avec la baisse du pouvoir d’achat, « les gens hésitent beaucoup plus à sauter le pas. De plus, ce sont souvent des retraités, ils ont encore moins de moyens. Avant l’inflation, ce phénomène était beaucoup moins courant. »