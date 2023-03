En Corse, les Gîtes de France ouvrent leurs portes ce samedi

C'est la quatrième édition de cette opération nationale. Gîtes de France, qui regroupe plus de 50 000 hébergements dans le pays, organise une journée de portes ouvertes en Corse, ce samedi. "Le but est de faire connaître la marque et de recevoir nos adhérents, ainsi que les porteurs de projet pour leur présenter ce que nous faisons, présente Dominique Chilotti, directrice des Gîtes de France Corse. L'idée est qu'ils rencontrent nos chargés de qualité et développement pour échanger sur leur projet, que l'on puisse répondre à toutes leurs questions sur les conditions d'adhésions, les avantages, etc."



Ainsi, en plus de l'agence de Borgo, les sites Casa Letizia à Monte et A Casa à Sollacaro accueilleront tous ceux qui souhaiteraient se renseigner pour intégrer le réseau. Expérimentés de la location touristique ou débutants qui cherchent à se lancer pourront découvrir les services proposés, moyennant une cotisation annuelle de 322€ pour y adhérer et une part de 10% sur chaque location de chambre d'hôtes, et de 11,5% pour les gîtes.



Un investissement qui se justifie par la notoriété, le sérieux et la puissance de feu de la marque, selon la directrice en Corse. "Nous avons aussi une équipe sur place pour intervenir sur l'accompagnement avec des conseils sur l'aménagement, la décoration, les tarifs, les tendances du marché, mais aussi les aspects réglementaires et fiscaux avec des sessions de formation pour nos adhérents, détaille-t-elle. Nous effectuons les photos et le descriptif des hébergements. Et puis surtout, en cas de difficulté, nous sommes là."