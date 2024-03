En Corse, les Gîtes de France ouvrent leurs portes aux futurs propriétaires

Dans le cadre de sa sixième édition de l'opération nationale "Porteurs de Projet", Gîtes de France lance une initiative dans certaines de ses agences départementales pour rencontrer et conseiller les porteurs de projet désireux de se lancer dans l'aventure de l'hébergement chez l'habitant. L'objectif est clair : accompagner les futurs propriétaires de gîtes ou de chambres d'hôtes à toutes les étapes de leur démarche et les guider dans cette belle aventure.



En Corse, cette initiative se concrétise par une journée portes ouvertes le samedi 16 mars dans l'agence de Borgo et dans deux gîtes situés à San Gavino di Carbini et Piazzole qui ouvriront leurs portes de 10 à 17 heures pour accueillir tous ceux qui envisagent de se lancer dans cette belle aventure. Les visiteurs auront ainsi l'opportunité d'obtenir des informations personnalisées et de rencontrer les experts du réseau Gîtes de France, ainsi que des propriétaires déjà engagés dans cette voie.



Au gîte A Sicareccia à Piazzole, les visiteurs auront également l'opportunité de rencontrer les propriétaires, qui partageront leur expérience et leur passion pour cette aventure avec Gîtes de France. Ils pourront découvrir l'histoire de la maison et de la région, présentée avec enthousiasme par Monsieur, guide accompagnateur en moyenne montagne et guide conférencier.



Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, un webinaire national gratuit est organisé le jeudi 14 mars de 12h15 à 13h sur zoom. Animé par des experts du réseau, ce webinaire permettra de revenir sur les étapes clés pour ouvrir son hébergement et fournira de précieux conseils pratiques.