Qu’on le pratique comme un loisir ou dans un cadre éducatif, en amateur ou en professionnel, le sport occupe une place centrale dans notre quotidien. C’est pourquoi, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a choisi ce thème à quelques mois des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.Cette édition encourage donc le dialogue entre la science, le sport et la société, mettant en lumière la contribution de la science à l'amélioration des performances sportives. Les découvertes scientifiques ont également enrichi divers domaines, tels que la pharmacologie, les matériaux, les neurosciences, la psychologie et la médecine.Plus de 50 actions seront organisées à travers toute la Corse par 25 acteurs majeurs de la région. La coordination de l'événement est assurée par la Collectivité de Corse, en partenariat avec l'État, l'Académie de Corse et l'Università di Corsica. La Collectivité de Corse soutiendra 11 projets pour un montant total de 31 170,68 €, tandis que l'État apportera son soutien à 9 projets, représentant un montant de 21 700,92 €.Priscilla Gneto, judokate sera l'ambassadrice de layette édition en Corse. Sa brillante carrière sportive, marquée par des médailles nationales et internationales, dont une médaille olympique à Londres en 2012, illustre l'excellence dans le domaine du sport.