En Corse, le concours de la meilleure baguette de tradition française est de retour

Symbole incontesté de la gastronomie française et désormais inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco, la baguette est bien plus qu'un simple aliment, c'est une véritable signature du boulanger. Cette année, elle est une fois de plus à l'honneur en Corse lors du concours organisé par le Syndicat des Boulanger-Pâtissier Corse, les 18 et 19 mars 2024 à Furiani.Réunissant artisans et salarié(e)s boulangers de toute l'île, le concours a débuté ce lundi matin au CFA de Haute-Corse. Les candidats ont rivalisé d'ingéniosité pour présenter leurs baguettes, véritables œuvres d'art croustillantes. Chaque baguette, soigneusement confectionnée, a été accompagnée d'une fiche détaillant les ingrédients utilisés, dans le respect des normes les plus exigeantes. Les critères de sélection sont stricts : les baguettes doivent mesurer 50 cm de long (avec une tolérance de +/- 2 cm), être non farinées, présenter 5 scarifications et peser, après cuisson, 250 g (avec une tolérance maximale de 270 g).Dès 17 heures, les trois finalistes sélectionnés auront l'honneur de s'atteler à la préparation de leurs pâtes, une étape cruciale qui exigera toute leur expertise et leur savoir-faire. La compétition se poursuivra le lendemain, où un jury de professionnels évaluera chaque baguette selon des critères rigoureux : goût du pain, aspect visuel, cuisson, mie et alvéolage.À l'issue de cette évaluation, mardi, trois prix seront attribués aux boulangers méritants. Pour la remise des prix, les candidats devront revêtir fièrement leur tenue de boulanger, véritable symbole de leur métier et de leur passion.Les deux lauréats duauront l'honneur de représenter la région corse lors du Concours Régional, prévu les 25 et 26 mars 2024 au Campus du Beausset (84). Et qui sait, peut-être verrons-nous l'un d'entre eux briller lors de la sélection nationale à Paris pour le prestigieux « Concours de la Meilleure baguette de France » en mai 2024.