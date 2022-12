En Corse, le comptage des Milans royaux s'organise

Le CEN fait un appel à volontaires. Le vendredi 17 décembre, comme chaque année, la structure aura besoin de bénévoles pour le comptage insulaire des Milans royaux corses. Cette espèce de rapaces grégaires - qui ont tendance à former des groupes pour effectuer certaines activités - se réunit généralement au sein de dortoirs à différents endroits de l'île.



"Le nombre de rapaces dans un dortoir est très variable, ça peut aller d'une dizaine à 150 au maximum, décrit Ludovic Lepori, chargé d'études sur les oiseaux au CEN. Mais ça dépend aussi des jours : sur un même dortoir, on peut en compter 20 une fois et 150 une autre." C’est entre l'automne et l'hiver, principalement lors des mois de novembre et décembre, que les plus gros regroupements sont constatés. En Corse, se forment généralement de multiples « petits » dortoirs plutôt que des lieux rassemblant de très grands effectifs.



Les supports de ces dortoirs peuvent être variés : arbres, buissons, roselières ou plan d’eau, selon les espèces. "Les Milans qui vont en dortoir sont surtout des immatures, ce ne sont pas des oiseaux territoriaux : ils vagabondent un peu partout sur la Corse, explique Ludovic Lepori. Selon où ils vont trouver leurs ressources alimentaires, ils vont venir grossir certains dortoirs ou non."



Ces dortoirs permettent à la fois une protection mutuelle contre les prédateurs et le froid, ainsi que des échanges sociaux au sein du groupe pour la transmission d’information comme la localisation d’une ressource alimentaire, justement.