En Corse, la maladie de Parkinson touche environ 900 personnes. Comment se manifeste-t-elle ?

Ce 11 avril marquait la journée mondiale de la maladie de Parkinson, souvent encore, à tort, considérée comme une pathologie « de vieux ». Pourtant l’âge du diagnostic est aujourd’hui compris entre 55 et 65 ans. Pis, l’affection touche de plus en plus de quadragénaires. Deuxième maladie dégénérative après Alzheimer, Parkinson connait en outre une évolution inquiétante avec 2,5 fois plus de cas recensés au cours des 25 dernières années. Au point que 25 000 nouveaux cas sont désormais diagnostiqués en France chaque année.



En Corse, ce sont quelques 900 personnes qui sont actuellement atteintes cette maladie due à un déficit de dopamine, un neurotransmetteur présent dans le cerveau, qui entraine une dégénérescence des neurones. « Il y a quelques pistes qui expliquent ce déficit comme les pesticides qui génèrent de nombreuses maladies neurologiques. Selon certaines études, il pourrait y avoir aussi un problème d’affection intestinale », explique Jean-Christian Maury représentant du comité de Corse-du-Sud de l’association France Parkinson, en notant qu’il existe aussi un petit côté héréditaire à la maladie, même si cela concerne un pourcentage faible des malades.



Il souligne par ailleurs que la maladie se manifeste par un ensemble de symptômes et d’évolutions qui sont variables d’un individu à l’autre. « En général, on pense que toutes les personnes atteintes de la maladie de Parkinson tremblent, ce qui n’est pas tout à fait vrai. Il y a des gens qui tremblent et qui n’ont pas Parkinson, et seulement 10 à 20% des Parkinsoniens ont des tremblements, principalement au repos », relève-t-il en reprenant : « Il existe plusieurs critères pour identifier la maladie Parkinson : la lenteur des mouvements, la rigidité musculaire et donc les tremblements au repos. En général, deux de ces signes cliniques suffisent à diagnostiquer la maladie. Les pertes de l’odorat et du goût peuvent aussi être caractéristiques d’un début de maladie de Parkinson, ainsi que des douleurs un peu partout dans le corps et des troubles psychologiques ».