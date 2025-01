En Corse, la grippe reste à un niveau élevé mais se stabilise

Face à la recrudescence des cas de grippe en Corse, l’Agence Régionale de Santé (ARS) appelle à la vigilance et rappelle les mesures essentielles pour se protéger et bien se soigner. « La vaccination antigrippale reste le moyen le plus efficace de se protéger, notamment pour les personnes à risque de complications », indique l’ARS, qui encourage les non-vaccinés à consulter leur médecin, pharmacien, infirmier ou sage-femme. Concernant les symptômes, l’agence insiste : « Évitez l’automédication. Consultez un professionnel de santé, en privilégiant la téléconsultation. » Le paracétamol est recommandé « en première intention » pour réduire la fièvre et les douleurs, tandis que les antibiotiques et la cortisone « ne sont pas adaptés à la grippe sauf en cas de complications spécifiques, sous évaluation médicale ». L’ARS rappelle également l’importance du repos et d’une bonne hydratation pour récupérer. Enfin, elle invite la population à adopter les gestes barrières : « Portez un masque si vous êtes malade, lavez-vous régulièrement les mains, toussez dans votre coude et aérez les pièces de votre logement. »