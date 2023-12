En Corse, la fréquentation touristique a bel et bien reculé en 2023

Le cœur de la saison, point critique

La baisse de fréquentation s'étale tout au long de la saison 2023, mais le cœur de la saison est le plus touché avec une diminution de 9,9 % des nuitées en juillet et août. Ces deux mois représentent 55 % des nuitées touristiques, et la diminution est attribuée en partie à une baisse du nombre de voyageurs dans les ports et les aéroports insulaires.

Parallèlement à la baisse du nombre de nuitées, la durée des séjours a également diminué en 2023. Le constat est commun à l’ensemble des hébergements en Corse comme dans la plupart des régions métropolitaines. Dans un contexte inflationniste, les arbitrages budgétaires des vacanciers peuvent peser sur la durée des vacances au-delà du choix de l’hébergement. Ainsi, dans les campings, la durée des séjours se contracte de 4 % en Corse, conjointement à la baisse nationale de 2 %. De même, les hôtels enregistrent des séjours plus courts de 2 % qu’en 2022, la durée s’écourtant davantage en juillet (-7 %) même dans les établissements haut de gamme. Enfin, dans les AHCT, les séjours durent 4,4 jours en moyenne soit 13 % de moins que l’année précédente

Cette tendance, selon l'INSEE, est cohérente avec le contexte économique actuel, marqué par une inflation croissante, incitant les vacanciers à ajuster leurs budgets et à opter pour des séjours plus courts.



La baisse du trafic de voyageurs corrobore en partie celle des nuitées touristiques

Selon les données publiées par l'INSEE, d’avril à septembre 2023, 6 310 000 voyageurs ont transité dans les ports et aéroports insulaires. Avec 102 200 passagers de moins qu’en 2022, le trafic de voyageurs est en repli de 1,5 %. Cette baisse, plus modérée dans les transports que dans l’hébergement, confirme une diminution de la durée des séjours et laisse supposer des changements quant au choix d’hébergements...