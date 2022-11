En Corse, la e-santé en plein boom grâce au GRADeS

Le démarrage a été un peu poussif. Initialement mis en place en janvier 2020 via son Assemblée Générale constitutive, le GRADeS avait dû attendre six mois - crise sanitaire oblige - pour enfin démarrer son activité. Mais depuis, les efforts entrepris par la structure ont permis de rattraper le coup et de faire voir le jour à de nombreuses initiatives. "Notre rôle principal est d'être le bras armé de l'Agence Régionale de Santé (ARS) sur le numérique en santé, présente Alain Husselstein, directeur du GRADeS dont la prise de fonctions en juin 2020 a marqué la mise en œuvre opérationnelle du groupement. On veut pouvoir faire de la Corse une île de santé numérique, en déclinant la stratégie que l'on construit en collaboration avec l'ARS au sein de la région."

Le GRADeS se compose aujourd'hui de 52 membres - soit six de plus qu'à sa création - répartis en sept collèges. Chacun regroupe des acteurs en différentes catégories : établissements de santé publique, groupement de coopération sanitaire SIRSCO (système d'information régional de santé de Corse), institutions, établissements de santé privés, médico-social, professionnels de santé libéraux et structures de coopération. Ensemble, leur objectif est de développer la e-santé insulaire, notamment par le déploiement des outils nationaux tels que la messagerie sécurisée de santé, le dossier médical partagé, mon espace santé, l'identité nationale de santé, etc.

Quatre outils majeurs d'ici la fin 2022