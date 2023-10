En Corse, la complémentaire santé coûte cher, surtout pour les seniors

Se soigner est-il devenu un luxe ? Après l’alimentation et l’énergie, la santé serait le troisième poste de dépense dans un foyer, et avec l’inflation qui touche les ménages français depuis plus d’un an, il devient de plus en plus difficile d’être bien couvert pour une somme modique. Dans son étude parue fin septembre, Meilleurtaux assurances revient sur le budget mensuel que doivent dépenser les Français pour bénéficier d’une mutuelle santé et focalise son attention sur les seniors, les grands perdants de l’envolée des prix de ces dernières années. En moyenne en France, un couple de 60 ans doit débourser 250€ par mois pour bénéficier d’une complémentaire santé avec garantie renforcée.





Une cotisation santé de 260€ en Corse pour les seniors

« a coûte de plus en plus cher et ça taille dans le budget des ménages, affirme Samuel Bansard, le président de Meilleurtaux assurances. Pour un couple de seniors, cela peut représenter jusqu’à 3 000€ de dépenses à l’année. Ce n’est pas neutre et cela augmente d’année en année. Si on regarde l’évolution de 2023 par rapport à 2022, c’est 4,20% de cotisation supplémentaire ». En conservant les mêmes profils, la cotisation mensuelle la plus haute se situe à Paris, avec 285€ par mois, suivi par les Hauts-de-Seine (284€) et les Alpes-Maritimes (280€). La Corse, qui n’est pas sur le podium, n’est pourtant pas loin derrière, avec 260€.



Ces tarifs élevés s’expliquent principalement par deux facteurs: la consommation des actes de santé et le nombre de spécialistes dans une région donnée. Le recours aux biens de santé diffère d’un endroit à l’autre, ce qui explique ces écarts de prix entre les différents départements. Par exemple, dans son étude, Meilleurtaux assurances indique que les régions au niveau de la côte atlantique sont celles qui bénéficient des tarifs de complémentaires santé les plus attractifs à cause du faible nombre de spécialistes et des listes d’attente à rallonge qui freinent la consommation de soins. A contrario, le pourtour méditerranéen, l’Île-de-France et la Corse font globalement partie des endroits où les prix explosent. Cela s’explique parce que ce sont des zones où les dépassements d’honoraires sont fréquents, mais aussi où la population est vieillissante et demandeuse de soins de santé, notamment auprès de spécialistes, ce qui fait grimper la cotisation mensuelle. « Si sur une région donnée, la population est une grande consommatrice d’actes de santé, cela crée plus de dépenses et de prises en charge pour les complémentaires santé qui les répercutent ensuite sur leurs assurés, tempère Samuel Bansard. De même, lorsque la population est âgée, cela joue en faveur des prises en charge importantes, ce qui conduit à des prix élevés ».



Avec le vieillissement de la population corse, le recours à des actes de santé se fait de plus en plus prégnant, et malheureusement, le manque d’attractivité auprès des professionnels de santé spécialisés fait de l’île un des endroits où les prix de la complémentaire santé sont le plus fort.« Avec une offre de soin beaucoup plus réduite, il est plus difficile de trouver des spécialistes en Corse par rapport à d’autres régions, ce qui va là encore accentuer les prix, argumente Samuel Bansard. Avec une offre qui diffère en fonction de la zone géographique, il y a des renoncements à certains soins ». Ainsi, du fait de la rareté de certaines spécialités médicales sur l’île, le prix final de la prise en charge facturé aux assurés fluctue, car nombre de prestations doivent être faites sur le continent.







Une complémentaire santé en hausse pour 2024



Pour autant, la hausse des prix de la complémentaire santé n’est pas terminée selon le président de Meilleurtaux assurances, « nous savons déjà que les prix pour l’année prochaine seront beaucoup plus sévères puisque les projections tablent sur 9 à 11% d’augmentation sur la complémentaire santé individuelle ». Cette hausse serait due, selon les assureurs, à la prise en charge du 100% santé, promesse de campagne du premier mandat d’Emmanuel Macron. Cette réforme, entrée en vigueur sur l’ensemble du territoire le 1er janvier 2021, devait à l’origine faciliter l’accès aux soins pour sur l’optique, les prothèses dentaires et les prothèses auditives, grâce au financement par les mutuelles, les assureurs et les instituts de prévoyances. « Il y a un niveau de dépense qui est plus important que ce qui avait été projeté, analyse Samuel Bansard. Dans les hypothèses du financement de cette réforme, les complémentaires devaient s’y retrouver pour financer les dépenses en dentaire et en auditif par des économies faites sur l’optique, ce qui ne s’est pas vérifié. La réalité montre qu’aujourd’hui, cela n’a pas été correctement calibré, cela se répercute sur les comptes des complémentaires qui n’ont d’autres choix que d’augmenter les cotisations pour assurer le financement des soins qu’ils ont à prendre en charge ».



Les prochaines hausses en matière de complémentaire santé sont à mettre en perspective avec le souhait qu’avait émis l’ancien ministre de la Santé François Braun d’élargir le périmètre du 100% santé au 1er janvier 2024, qui prévoit d’intégrer « les prothèses capillaires, les fauteuils roulants voire même de l’orthodontie. Si cela venait à être acté, ce seront des postes qui seront pris en charge par les complémentaires santé et qui feront partie du nouveau panier de soin standard », conclut Samuel Bansard.