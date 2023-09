En Corse, la baisse de la fréquentation touristique accrue en août

La baisse de la fréquentation de la Corse cet été se confirme avec 1,67 million de voyageurs qui ont rejoint l’île en avion ou en bateau en août, un chiffre en baisse par rapport à 2022 (-4%) et 2019 (-8%), dernière année pré-Covid. Selon les chiffres de la chambre de commerce et d’industrie de Corse rendus public mercredi, le mois de juillet avait également vu le nombre de voyageurs baisser par rapport à 2022 (-4%) mais cette fréquentation était en hausse (+4%) par rapport à 2019, la dernière année avant le Covid-19 qui fait office de référence.



Au total, 143.000 voyageurs de moins se sont rendus en Corse en juillet-août 2023 par rapport à 2022. La fréquentation de l’île pendant ces deux mois d’été est en baisse de 85.000 personnes par rapport à 2019.

Ces baisses estivales sont en partie compensées par une fréquentation de l’île au premier trimestre en forte hausse, de 12 points par rapport à 2022 et quatre points par rapport à 2019.



Cette présence accrue de voyageurs hors saison laisse peut-être présager d’un étalement de la saison touristique qui se concentrait jusqu’à peu sur les deux mois d’été. “Depuis quatre ans, le mois de septembre est meilleur que celui de juillet” à Ajaccio avait ainsi indiqué début août à l’AFP Nathalie Cau, présidente de l’office du tourisme d’Ajaccio.

Au total, la fréquentation des voyageurs sur les huit premiers mois de l’année est en baisse (-1%) par rapport à 2022 et (-2%) 2019, révèlent ces chiffres.



En Corse, le secteur du tourisme est crucial, représentant 3,5 milliards d’euros par an, soit 39% du produit intérieur brut (PIB), selon l’Insee.