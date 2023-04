En Corse, l'inspection du travail lance une campagne de contrôle sur le travail à temps partiel

Dans le cas des secteurs du nettoyage et de l’aide à domicile, ces spécificités se superposent à des métiers particulièrement durs à exercer. Les salariés sont exposés à de nombreux risques professionnels comme des accidents et pathologies liés aux manutentions, des chutes de plain-pied et de hauteur, des risques routiers liés aux fréquents déplacements professionnels d’un domicile à l’autre, des risque infectieux… Les conséquences sur la santé des salariés et sur l’activité sont importantes et se matérialisent par de l’absentéisme, par le développement de maladies professionnelles, ou encore par des accidents du travail. D’où l’intérêt de mener une campagne de contrôle, ciblée spécifiquement sur les emplois de nettoyage et d’aide à domicile.



Concrètement, d’avril à juillet, les inspecteurs du travail effectueront des contrôles auprès des employeurs corses pour s’assurer du respect de la réglementation. Au préalable, une phase d’information et de sensibilisation des professionnels a eu lieu. Les services d’information sur le droit du travail de la DDETSPP sont également disponibles pour répondre aux questions des employés et des employeurs concernant les réglementations applicables. La campagne a été communiquée aux professionnels : employeurs, salariés, représentants du personnel, partenaires sociaux, institutions juridiques et partenaires institutionnels. Les résultats seront condensés dans un bilan, publié fin 2023. Il permettra d’affiner le diagnostic territorial et de guider l’action des pouvoirs publics pour accompagner professionnels et salariés dans une démarche de progression.