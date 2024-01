En Corse, l’insertion des jeunes sur le marché du travail à la traîne

Au cours du troisième trimestre de 2023, la Corse observe une amélioration de son marché de l'emploi, avec une diminution de 1,3 % du nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM) inscrits à Pôle emploi. Alors que cette tendance à la baisse contraste avec la légère hausse nationale de 0,2 %, le dynamisme de l'emploi salarié insulaire atteignant 129 400 postes en septembre, s'inscrit dans une croissance de 0,3 %.Cette embellie, principalement portée par le secteur privé avec une augmentation de 0,4 %, associée à une progression de l'emploi public de 0,2 %, suggère une reprise économique encourageante dans la région.Cependant, derrière ces chiffres une réalité persiste : les jeunes peinent à profiter pleinement de cette dynamique positive. Pour les moins de 25 ans, le constat est plus nuancé, avec une hausse de 5,3 % des DEFM amorcée depuis le premier trimestre. En catégorie A, la progression des demandes d'emploi atteint même 9,3 % dans cette tranche d'âge. Ces chiffres soulignent un écart significatif entre l'embellie générale et la situation spécifique des jeunes sur le marché du travail corse.

Au-delà des chiffres classiques, le taux de chômage au sens du BIT (Bureau International du Travail) révèle une réalité nuancée pour les jeunes actifs. Moins enclins à s'inscrire à Pôle emploi, les jeunes chômeurs tracent leur propre chemin, peut-être influencés par des critères d'indemnisation moins accessibles. Malgré les tentatives de simplification des démarches et la mise en place de programmes comme la « Garantie jeunes », remplacée récemment par le « Contrat d'engagement jeune », l'insertion des jeunes sur le marché du travail corse reste une équation complexe. Avec deux jeunes sur cinq âgés de 15 à 24 ans en emploi ou au chômage, le défi de l'insertion professionnelle des jeunes reste une préoccupation majeure pour l'ile.