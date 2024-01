En Corse, l'identification électronique par bolus obligatoire pour faire primer les bovins

visent à encourager les éleveurs engagés dans cette voie, mettant en avant la pose de bolus comme un élément clé du processus."

Dans une volonté de dynamiser le secteur bovin en Corse et d'encourager les éleveurs engagés dans des pratiques d'élevage exemplaires, les services de l'Etat indiquent que la réglementation relative à l'identification des bovins et aux critères d'éligibilité à l'aide bovine a subi des ajustements qui "À compter du 15 avril 2024, TéléPac procédera à une analyse approfondie de la Base de Données Nationale d'Identification (BDNI) et du logiciel de suivi des poses de bolus. Seuls les animaux répondant aux critères d'éligibilité et ayant subi la pose de bolus seront éligibles à cette aide.La campagne de pose de bolus, initiée et financée par l'État depuis janvier 2023, touche à sa fin. Près de 27 000 bovins ont déjà bénéficié de cette mesure, avec des visites complémentaires dans des élevages ayant redescendu leurs animaux de transhumance à l'automne 2023. Exceptionnellement, une tolérance est accordée pour la date limite de pose du bolus. Les animaux bolussés jusqu'au 1er mars 2024 inclus seront éligibles à l'aide pour la campagne 2023.Les éleveurs sont invités à contacter rapidement les coordonnateurs bolus pour fixer un rendez-vous, soit pour la Corse-du-Sud au 06 65 82 21 69 et pour la Haute-Corse au 06 65 82 21 70. Des informations détaillées sont disponibles sur le site internet de la DRAAF de Corse : https://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/ En 2023, la pose d'un bolus intraruminal n'est obligatoire que pour rendre éligible un animal à l'aide bovine. Il n'est donc pas impératif de bolusser l'ensemble du cheptel. Cependant, seuls les animaux bolussés seront primés, à condition que toutes les conditions d'éligibilité soient remplies tant pour le cheptel que pour l'exploitant.Pour être éligibles, les animaux doivent respecter les règles d'identification et de notification de la réglementation sanitaire. De plus, ils doivent être équipés d'un bolus intraruminal agréé par le ministère de l'Agriculture au plus tard le 15 octobre suivant le dépôt de la demande d'aide bovine.