En Corse, l'escalade prend de la hauteur

Rencontres, compétitions régionales, déplacements sur des championnats continentaux, et pas mal des médaillés gagnées ont rythmé l'année du le comité escalade de la ligue Corse de la fédération de la montagne et de l’escalade (FFME) qui affiche une très bonne santé. "Avec plusieurs podiums et titres obtenus par les jeunes grimpeurs sur le continent et des compétitions sur l’île réunissant à chaque fois une centaine d’enfants, l’engouement pour la discipline semble intact." se réjouit la direction qui dresse un bilan plus que satisfaisait de l'année qui vient de se terminer.



Des belles performances au championnat de France

Après un stage de 3 jours au printemps dernier, l’équipe jeunes qui rassemble 20 grimpeurs de toute l’île , 8 d’entre eux viennent de se rendre au championnat de France à Montmartin sur Mer. En Normandie, des représentants de 5 des 6 clubs insulaires, le Corsica Roc Ajaccio, I Muntagnoli di Borgu, le CAF Bastia, le Serena Grimpe Ghisonaccia, I Muntagnoli di Corti et I Vertical Balagne ont ainsi pu participer à l’événement les 2 et 3 juillet.



Sur le modèle olympique du combiné, les 8 jeunes des catégories U12 et U14 (moins de 12 et 14 ans) ont réalisé des épreuves d’escalade de vitesse, de difficulté et de bloc. Ils ont pu à cette occasion rencontrer des grimpeurs de niveau international dans une ambiance propice aux échanges ainsi qu’à la vie en collectivité. "Une occasion en outre d’apprendre et de voir les marges techniques et physiques de progression. Liria, Elia, Nino, Junon, Lysandre, Ange, Orlane et Tristan ont eu de plus la chance de découvrir une structure artificielle d’escalade unique en France et qui pourrait aussi inspirer les réalisations corses à venir." détaille la direction qui félicite les performances de Lysandre Sauvagnac qui prend la 29ème place de l’épreuve de vitesse et de Nino Vacher qui termine lui à la 23ème place de l’épreuve de bloc. "Des réussites remarquables en comparaison des conditions d’entraînement qu’offrent la plupart des clubs continentaux. Des résultats qui offrent aussi de belles perspectives compte tenu du très jeune âge de certains des membres de l’équipe (10 ans)."



La relance des activités du comité se poursuivra l’an prochain avec la mise en place d’un championnat comportant plus d’étapes ainsi que la réalisation de plusieurs stages comme celui qui a été mis en place en avril dernier.