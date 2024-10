En Corse, l'association Horizon Multimédia sensibilise les jeunes à un usage responsable du numérique

Dans un contexte où le numérique s'invite dès le plus jeune âge, il devient crucial d'enseigner aux jeunes les bonnes pratiques tout en réduisant les comportements à risque. L'association Horizon Multimédia, active depuis 1996, s'engage à sensibiliser les élèves et à former les enseignants, tout en accompagnant les parents sur l'île de Corse.



Une cinquantaine d'interventions adaptées à tous les âges

Initialement créée pour « combattre la fracture numérique », l'association a élargi son action pour se concentrer sur la sensibilisation et la prévention. Ses interventions, financées par l'Agence Régionale de Santé de Corse en partenariat avec l'éducation nationale, se déroulent dans environ cinquante établissements scolaires, des écoles maternelles aux collèges à Bastia, Porticcio, Propriano et Folelli.

Les programmes sont adaptés aux différents niveaux scolaires, ciblant principalement les élèves du primaire et du secondaire. Pour les plus petits, l'approche est ludique, utilisant une abeille nommée « Beebot » pour enseigner les bonnes pratiques numériques. On va être beaucoup sur de la communication, mais aussi sur de la mise en activité. L'objectif, c'est la modification de leurs comportements, leur permettre de changer les habitudes de vie, pour que demain, il y ait moins de surexposition aux écrans, et surtout moins d'impact sur la santé mentale et physique. » explique Michelle Blain, directrice de l'association.



Sensibilisation à la santé mentale

Les intervenants ne se contentent pas de traiter l'usage excessif des écrans ; ils abordent aussi les dangers des mésusages, tels que le cyberharcèlement et l’isolement social. Michelle Blain souligne l'impact préoccupant de ces problématiques sur la santé mentale des jeunes : « Ces problématiques ont des conséquences graves sur la santé mentale des jeunes. » Elle note une augmentation des consultations en pédopsychiatrie, indiquant que « l'usage excessif du numérique peut entraîner des niveaux d'anxiété alarmants, qui peuvent évoluer vers la dépression et, dans les cas les plus tragiques, à des tentatives de suicide. »



L'association observe également les effets de la pandémie de Covid-19, avec une sédentarité croissante chez les jeunes : « On voit une augmentation de la sédentarité très importante. Moins de jeunes sont aujourd'hui inscrits dans des clubs sportifs. » Horizon Multimédia s'efforce de redonner aux jeunes l'envie de communiquer et de partager des activités, plutôt que de passer leur temps sur les écrans, en luttant ainsi contre l'isolement, fléau de cette génération.



« Les parents sont les premiers éducateurs »

La directrice souligne l'importance de l'implication des parents et des enseignants dans ce processus : « La sensibilisation des jeunes ne saurait être efficace sans l’implication des parents et des enseignants. » L'association inclut les familles dans ses actions, car « les parents, ce sont les premiers éducateurs. C'est important qu'ils soient dans la boucle, parce que si on sensibilise les jeunes, mais que les parents n'ont pas ou peu de connaissances, ça devient complexe. »



Dans un contexte où chaque famille dispose en moyenne de « dix écrans », l'association s'attache à informer les parents des enjeux liés aux outils numériques. L'objectif est de garantir un environnement numérique sain pour les enfants, en leur offrant des outils de prévention adaptés. Horizon Multimédia aspire à « modifier les comportements face au numérique et œuvrer pour un avenir numérique plus sain et équilibré pour tous. »