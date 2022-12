En Corse, gendarmes et agents de l'ONF mobilisés contre la délinquance forestière

Avec une superficie de 500 000 hectares de forêt, la Corse est la plus boisée des îles de la Méditerranée mais ces espaces naturels sensibles sont régulièrement la cible de malveillances et de comportements inappropriés : dépôts sauvages, usage du feu ou pratiques motorisées illégales. Pour améliorer la prévention et les contrôles dans ces zones vertes, la semaine dernière une cinquantaine de gendarmes et des agents de l'Office national des forêts (ONF) et de l'Office français de la biodiversité (OFB) ont mené une vaste opération pour lutter contre les différents types d'atteintes à l'environnement en zone boisée.



Lors de ces contrôles, menés sous réquisition du procureur de la République, sentiers, chemins forestiers, petites routes départementales ont été passées au crible à la recherche d'infractions commises dans la nature tels que les dépôts sauvages de déchets polluants, le vol de bois et de végétaux, la circulation interdite sur les chemins forestiers et le braconnage.



Sur l'ensemble de la Corse ces contrôles ont donné lieu à 4 infractions pour circulation sur des chemins qui sont interdits aux véhicules et des enquêtes préliminaires ont été ouvertes après la découverte de plusieurs dépôts sauvages.



Lors de ces services sur le terrain, plusieurs dépouilles de vache ont été découvertes et sont en cours d'identification auprès des chambres d'agriculture afin d'informer leur propriétaire de leur décès et mettre à jour les fichiers de référencement.