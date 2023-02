En Corse, face à l’urgence climatique, on sensibilise les jeunes générations aux enjeux du développement durable

Face aux enjeux environnementaux actuels, l’implication des jeunes générations est plus que jamais nécessaire. Afin de sensibiliser les scolaires à leur environnement et de les aider à devenir des acteurs et des ambassadeurs de la transition écologique, l’éducation au développement durable a été intégrée dans les nouveaux programmes d'enseignement de l'école primaire et aux programmes d'enseignement disciplinaires du collège et lycée général, technologique et professionnel. Dans ce contexte qu’il y a quelques jours, le Recteur de l’académie de Corse, Jean-Philippe Agresti et le Président de l’Office de l’Environnement de la Corse, Guy Armanet, ont signé une convention qui permettra à chaque élève scolarisé en Corse du premier et du second degrés d'acquérir une culture et des connaissances sur le développement durable et de mieux comprendre les questions et les enjeux liés à l’environnement, à l’écocitoyenneté.



"Aujourd'hui, le Conseil exécutif de Corse et l'Université de Corse s'engagent dans un partenariat fondamental pour relever les défis de la crise climatique et de la transition écologique. Ce partenariat, basé sur la confiance réciproque et la conscience écologique des jeunes générations, facilitera la réalisation de projets communs essentiels pour atteindre des objectifs communs." a souligné Guy Armanet lors de la signature de la convention qui prévoit, entre autres, l’installation de composteurs électromécaniques dans plusieurs établissements de l'ile. "L'Office de l'Environnement de la Corse (OEC) s'est engagé à déployer une stratégie d'action visant à lutter contre le gaspillage alimentaire et à gérer les biodéchets dans les écoles, collèges et lycées. Cette initiative s'appuiera sur des actions pédagogiques visant à sensibiliser les jeunes à une gestion plus responsable des déchets en Corse, notamment par l'utilisation de solutions techniques telles que des électrocomposteurs. L'objectif étant de promouvoir une valorisation des amendements organiques produits, pour un retour à la terre et une mise en place d'espaces verts, de jardins pédagogiques, etc." détaille le président de lOEC.



"Un beau projet"

"Heureux que l’on signe cette convention", le recteur Jean-Philippe Agresti "a félicité ses équipes et équipes et la jeunesse corse "particulièrement engagées sur ces domaines. (…) Il ne faut pas, en tant que décideur, passer à côté, car nous avons véritablement les outils pour que ça marche et pour que les choses changent." a-t-il indiqué à l'occasion de la signature le 10 février dernier à Ajaccio.



60% des collèges et un lycée sur 2 sont labellisés E3D

Les classes de primaire, collège et lycée élisent des éco-délégués pour participer activement à la mise en œuvre du Développement Durable dans les établissements. Plus de 60% des collèges et 1 lycée sur 2 sont labellisés E3D dans notre académie. Dans la continuité des années précédentes, l'académie de Corse, grâce aux actions des élèves et de l'ensemble de la communauté éducative, est engagée pour l'environnement et le développement durable, dans l'optique des 17 ODD (Objectifs de Développement Durable) tout en tenant compte des spécificités du territoire.