En Corse, "entre 50 et 60 emplois en CDI" à pourvoir dans l'automobile

Une hausse qui s'explique en grande partie par la forte demande existant en Corse. "On fait un travail de terrain et de proximité pour présenter les métiers de l'automobile aux jeunes, mais c'est surtout un secteur qui embauche, avoue Philippe Désiré. Aujourd'hui, on est encore à la recherche de nombreux collaborateurs pour ces métiers, mais pas qu'en apprentissage. Je pense qu'on doit avoisiner entre 50 et 60 emplois en CDI disponibles immédiatement dans tous ces métiers. Pour preuve, je travaille avec les carrossiers et quasiment tous ceux d'Ajaccio sont dans le besoin."



Pour le moment, l'île dispose de formations dans les métiers de l'automobile en CAP et Bac Pro. Mais l'évolution positive de l'attrait pour le secteur en Corse laisse entrevoir des perspectives plus larges. "Il nous manque du BTS et peut-être des diplômes de branche pour pouvoir travailler sur du CQP (certificat de qualification professionnelle), assume le directeur du CFA Amparà. Il faut asseoir la formation en CAP et en BAC, puis donner une spécialisation. Ce sont les objectifs qu'on se fixe à très moyen, voire à court terme. On veut élever le niveau de qualification de nos jeunes dans ces métiers-là."



De quoi envisager dans les années qui viennent de nouvelles ouvertures de formations. De toute façon, "si on veut être un centre performant, il faut s'adapter aux évolutions des métiers", conclut Philippe Désiré.